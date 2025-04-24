《駐京專電》習近平：加強團結合作衝破逆流，推動全球氣候治理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平向氣候和公正轉型領導人

視像峰會發表致辭指，當前世界百年變局加速演進，人類社會走到新的十字路口，儘管個別大國

熱衷於單邊主義、保護主義，對國際規則和國際秩序造成嚴重衝擊，但只要堅定信心，加強團結

合作，就一定能衝破逆流，推動全球氣候治理，和世界一切進步事業行穩致遠。



習近平提出四點。一是堅守多邊主義。堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基

礎的國際秩序，堅定維護國際公平正義。秉持法治精神，重信守諾，錨定綠色低碳發展，通過多

邊治理共同應對氣候危機。



二是深化國際合作。以開放包容超越隔閡衝突，以合作促進技術創新和產業變革，使優質綠

色技術和產品自由流通，讓各國特別是廣大發展中國家都用得上、用得起、用得好。中國將大力

深化南南合作，繼續為其他發展中國家提供力所能及的幫助。



＊中國將公布溫室氣體的２０３５年國家自主貢獻目標＊



三是推動公正轉型。以人民為中心，協同推進民生福祉改善和氣候治理，統籌保護環境、發

展經濟、創造就業、消除貧困等多重目標。發達國家有義務向發展中國家提供幫助和支持，助力

全球綠色低碳轉型，增進各國人民共同和長遠福祉。



四是強化務實行動。各方都應該盡最大努力，在統籌經濟發展和能源轉型基礎上制定和實施

國家自主貢獻的行動綱領。中國將於聯合國氣候變化貝倫大會前，宣布覆蓋全經濟範圍、包括所

有溫室氣體的２０３５年國家自主貢獻目標。

