《神州金融》保險業監管高級別國際研討會在上海舉行

《經濟通通訊社２４日專訊》保險業監管高級別國際研討會２２日至２３日在上海舉辦。本

次會議由金監總局、金融穩定學院（ＦＳＩ）和國際保險監督官協會（ＩＡＩＳ）主辦，來自

２７個國家和地區的１５０餘名代表現場或線上參加了研討會。金監總局副局長肖遠企發表主題

演講，強調全球保險業蘊含巨大發展潛力，同時也應關注主要經濟體利率趨勢、氣候變化、科技

變革等對保險行業的影響，全球保險公司要重新審視評估公司戰略和商業模式，增強發展韌性。

此外，國際保險監管機構加強交流合作也十分重要。



２１名來自不同國家和地區的發言嘉賓，圍繞宏觀經濟形勢變化對保險業影響、國際保險監

管改革進展、保險機構風險處置框架、氣候變化金融風險監管框架、再保險市場發展與監管、金

融創新與保險監管等６項議題展開了熱烈討論，就加強保險業監管的國際一致性、應對金融創新

與氣候變化挑戰、深化再保險市場發展等方面凝聚了重要共識。



會議期間，肖遠企分別與金融穩定學院主席費爾南多．雷斯托伊和國際保險監督官協會秘書

長喬納森．迪克森進行雙邊會談，就深化金融監管總局與國際保險監督官協會、國際清算銀行及

金融穩定學院的合作交流深入交換意見。（ｅｗ）

