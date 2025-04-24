《駐京專電》新版市場准入負面清單發布，無人機、電子煙等納入

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家發改委等三部門發布《市場准入負面

清單（２０２５年版）》，中國市場准入限制進一步放寬。與此前實施的２０２２年版清單相比

，《市場准入負面清單（２０２５年版）》事項數量由１１７項縮減到１０６項。發改委體制改

革綜合司副司長胡朝暉表示，將無人駕駛航空器運營、電子煙等新型煙草制品生產批發零售等新

業態新領域納入負面清單，對部分社會民生等領域管理措施進行了完善調整。



新版《清單》刪除了８條全國性准入限制。如公章刻制業由許可制改為備案制，計算機信息

系統安全專用產品銷售業務改為基於強制性國家標準的檢測認證制度，相關市場准入管理措施相

應取消。



新版《清單》部分放開了８條全國性措施。涉及試辦新型電信業務、電視劇制作、藥品批發

和零售單位籌建、藥品和醫療器械互聯網信息服務、林木種子進口、發票印制等領域。這些相關

領域保持了必要的市場准入管理，但准入環節更加精簡。



同時，刪除了１７條地方性措施。涉及交通物流、貨運代理、貨運信息服務、森林資源損失

鑒定、車輛租賃服務等，取消了相應的地方性許可措施，實施全國統一的准入方式，促進全國統

一大市場建設。



從２０１８年中國首版市場准入負面清單出台到現在，共經歷四次修訂，清單事項數量由

２０１８年的１５１項壓減至目前的１０６項，壓減比例約３０％。

