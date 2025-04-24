《駐京專電》發改委：新版市場准入負面清單縮減至１０６項

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家發改委有關負責人就《市場准入負面

清單（２０２５年版）》答記者問稱，《清單（２０２５年版）》修訂堅持「該減的堅決減，該

增的合理增」，全面體現近年來法律法規「立改廢釋」和行政審批制度改革成果，事項數量由

２０２２年版的１１７項縮減至１０６項，減少１１１項，事項下的全國性具體管理措施由

４８６條縮減至４６９條，地方性管理措施由３６條縮減至２０條。



＊取消電視劇制作單位設立等管理措施＊



發改委稱，一方面，降低准入門檻，激發市場活力。直接刪除了一批全國性措施。如公章刻

制業由許可制改為備案制，計算機信息系統安全專用產品銷售業務改革為基於強制性國家標準的

檢測認證制度。部分放開了一批全國性措施。如取消電視劇制作單位設立、藥品批發零售企業籌

建、藥品和醫療器械互聯網信息服務、醫療機構使用放射性藥品（一、二類）、試辦新型電信業

務、林木種子進口、增值稅發票印制等管理措施，相關領域保持必要市場准入管理，但准入環節

更加精簡。



另一方面，依法規範重點領域准入，兜牢安全底線。依據已出台的法律、行政法規、國務院

決定等，對部分領域市場准入作了進一步規範。納入新業態新領域管理措施。將「民用無人駕駛

航空器運營合格證核發（微型無人駕駛航空器除外）」納入清單。將電子煙等新型煙草制品生產

、批發、零售業務相關審批納入清單。規範醫藥和醫療器械網絡銷售准入條件。



＊開展市場准入壁壘清理整治行動＊



發改委同時將開展市場准入壁壘清理整治行動，發改委表示，根據市場准入負面清單制度要

求，清單之外的領域，各類經營主體都可以依法平等進入，也就是「非禁即入」。清單之外「玻

璃門」「彈簧門」「旋轉門」等堵點卡點尚未消除，發現和破除市場准入壁壘的機制還沒有完全

成熟，企業「上告無門」「告而不理」「理而不決」等問題不同程度存在，還沒有完全做到「非

禁即入」落地生根。市場准入壁壘清理整治行動，目的就是要進一步大力破除市場准入壁壘，全

面清理和整改違規設置市場准入壁壘的各類不合理規定和做法。



本次清理整治的重點是：以地方性法規、規章、規範性文件、其他政策性文件等形式設立和

實行的違反市場准入制度要求的各類規定文件，以及各級政府違規設置市場准入壁壘的各類做法

情形。本次清理整治的主要步驟包括：一是對涉及市場准入的各類規定文件進行全面清理。二是

開展線索歸集。三是進行個案核實整改。四是典型案例公開通報，並同步納入全國城市信用監測

範圍。



下一步，將繼續加大改革創新力度，從兩個方面把優化新業態新領域市場准入環境的部署要

求落到實處。一方面，強化重點突破，完善監管模式。聚焦重要領域、重點行業，充分挖掘場景

開放創新需求，推動新產業新模式新動能發展。另一方面，強化試點建設，加快升級迭代，推動

市場准入負面清單事項進一步精簡優化。

