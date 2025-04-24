《神州頭條》財經報章頭版摘要：為企業全球化發展注金融「活水」

《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同阿塞拜疆總統阿利耶夫會談

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４月２３日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶

夫舉行會談。兩國元首宣布，建立中阿全面戰略夥伴關係。習近平強調，在涉及彼此核心利益問

題上相互堅定支持，是中阿兩國的優良傳統，也是作為戰略夥伴的應有之義。中方支持阿方維護

國家主權、獨立和領土完整，繼續走符合本國國情的發展道路。願同阿方深入開展執法安全合作

，堅決打擊「三股勢力」。中阿共建「一帶一路」碩果累累，為兩國人民帶來實實在在福祉。



人行：將持續增強上海國際金融中心競爭力

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４月２３日，中國人民銀行舉行新聞發布會，介紹《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務

便利化行動方案》有關情況。人行副行長陸磊表示，以《行動方案》出台為契機，人行將不斷優

化跨境金融服務政策工具箱，形成更加適配外向型經濟的金融體系，持續增強上海國際金融中心

的競爭力和影響力。《行動方案》著眼於更好發揮上海國際金融中心在服務構建新發展格局中的

特殊作用，支持各類主體更加安全、便捷、高效參與國際競爭與合作，從提高跨境結算效率、優

化匯率避險服務、強化融資服務、加強保險保障、完善綜合金融服務等五方面提出了１８條重點

舉措。



「長遠看還是東風浩盪」中國構建新發展格局深度觀察

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２０２０年４月，立足實現第二個百年奮鬥目標，直面複雜變局，習近平總書記提出構建新發展

格局，落子把握未來發展主動權的先手棋。暢通經濟循環、建設統一市場、突破關鍵技術、統籌

區域發展……五年來，一系列前瞻性謀劃落地見效，以格局之新蓄積發展之力，引領中國經濟航

船劈波斬浪、頂風前行。當下，美國再揮關稅「亂拳」，不斷升級所謂「對等關稅」，霸凌行徑

變本加厲。而中國應對更加沉穩堅韌，展現出更多力量與底氣。





《上海證券報》



習近平同阿塞拜疆總統阿利耶夫會談

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４月２３日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶

夫舉行會談。兩國元首宣布，建立中阿全面戰略夥伴關係。



人行等多部門攜手為企業全球化發展注入金融「活水」

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人民銀行４月２３日舉辦新聞發布會，介紹《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化

行動方案》有關情況。據了解，以《行動方案》出台為契機，各方將優化跨境金融服務政策，更

好服務企業跨境展業興業，為企業全球化發展注入更多金融「活水」。人行副行長陸磊表示，《

行動方案》有兩個核心要點：一是突出上海國際金融中心建設；二是聚焦提升跨境金融服務便利

化。



ＡＩ激盪併購重組新浪潮，各方群策群力向「新」提質

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「ＡＩ激盪併購重組新浪潮」。４月２３日，由上海證券報社主辦，併購重組助推科技新變局專

題活動舉行。該活動由北京銀行股份有限公司上海分行承辦，來自上市公司、中介機構、監管單

位的上百位嘉賓齊聚陸家嘴，共同探討上市公司借力併購重組向「新」提質的新路徑、新趨勢。





《證券時報》



習近平向氣候和公正轉型領導人峰會發表致辭

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習近平指出，今年是《巴黎協定》達成１０周年，也是聯合國成立８０周年。當前，世界百年變

局加速演進，人類社會走到新的十字路口。盡管個別大國熱衷於單邊主義、保護主義，對國際規

則和國際秩序造成嚴重衝擊，但歷史總會在曲折中前進。只要堅定信心，加強團結合作，就一定

能沖破逆流，推動全球氣候治理和世界一切進步事業行穩致遠。



百款新車全球首秀，上海國際車展錨定行業新坐標

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４月２３日至５月２日，第二十一屆上海國際汽車工業展覽會在國家會展中心（上海）舉行。來

自２６個國家和地區的近千家全球知名汽車制造商和供應鏈企業參展，規模創歷史之最。這場展

會不僅承載著中國汽車工業的深厚積澱，也是引領全球汽車產業新風向的重要坐標。據主辦方統

計，將有超過１００款新車型在車展舉辦的前兩日首發。



人行：提升跨境金融服務，支持企業「走出去」

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人行、金監總局、外匯局、上海市政府聯合印發了《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務

便利化行動方案》。４月２３日，人行召開新聞發布會對新政「劃重點」。人行副行長陸磊表示

，《行動方案》有兩個核心要點。一是突出上海國際金融中心建設，二是聚焦提升跨境金融服務

便利化。（ｅｗ）

