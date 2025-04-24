《鍾之日記》關稅戰撲朔迷離，港股止步三連升

《鍾之日記》４月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國總統特朗普及財政部長貝森特連日來釋放中美貿易戰緩和的訊息，美股周三（２３日）

三大指數繼續收漲，但港股三日飆逾千點後，今日低開回吐。Ａ股收市後，商務部及外交部齊發

聲回應，稱目前中美之間未進行任何經貿談判。中國外交部發言人郭嘉昆稱，這些都是假消息，

商務部新聞發言人何亞東亦強調，目前中美之間未進行任何經貿談判，任何中美經貿談判進展的

說法都是捕風捉影。港股最終收跌，結束三連升，恒生指數收報２１９０９，跌１６２點或

０﹒７％，主板成交近２０４８億元。



＊滬指縮量微升，市場關註關稅談判＊



滬綜指今日微升０﹒０３％，收報３２９７﹒２９點，深成指、創業板雙雙收跌，跌幅

０﹒５８％及０﹒６８％。分析人士認為，中美貿易戰局勢雖有所緩和，但投資者的期待目前不

高，繼續關注磋商落實進程。滬深兩市全天成交１﹒１萬億元人民幣，較上個交易日縮量

９﹒８％。寵物經濟、維生素概念及銀行股升幅靠前，至於數字貨幣、次新股均跌逾３％，ＡＩ

應用等亦收挫。



有美媒報道指，美國政府擬大幅削減對中國進口商品加徵的關稅，最終可能下調至約５０％

至６５％。白宮發言人隨後否認消息，美國財長貝森特周三（２３日）則表示，美國和中國之間

的高關稅是不可持續的，在貿易談判開始前，必須先降低彼此之間過高的關稅，但他表示特朗普

不會單方面採取這一行動。



分析師指出，過去兩三周股市情緒比較樂觀，加上近期美方對華態度緩和，已令市場上漲不

少。此刻大家可能開始關注磋商談判何時落實、關稅下調的進度，基於這些不確定性，市場可能

有一些獲利回吐的動作，短線市況有回調壓力。



＊波音飛機被退貨，中資航司亦走低＊



中美大打關稅戰，美國波音飛機被中國退貨，成「遺棄者」。波音行政總裁奧特伯格

（Ｋｅｌｌｙ Ｏｒｔｂｅｒｇ）證實，中國已經停止接收新飛機，有３架波音７３７ Ｍａｘ

客機要調回美國。他指，今年原計劃向中國國內航空公司交付約５０架飛機，４１架已經開始生

產，餘下未進入生產的９架飛機，會先了解中國客戶的立場再作決定。



奧特伯格表示，目前正考慮將４１架已經開始生產的飛機轉售給其他客戶，必要時機身亦會

重新塗裝。由於其他市場的客戶需求大且期望短期內交付飛機，他稱，波音不會等太久，不會讓

此事影響公司復甦。事實上，馬來西亞航空及印度航空已先後表態，願接手遭中國拒收的波音飛

機。



資料顯示，中國市場佔波音積壓訂單約１０％，如果長期停止接收波音飛機，可能會影響波

音在全球市場的競爭力。不過，中國停止接收新飛機，也會影響其機隊擴張和更新計劃。新飛機

交付受阻，部分航線可能會面臨運力調整，影響航班安排和市場競爭。



交通運輸部最新發布，２０２５年中國民航３月旅客運輸量５９４４﹒６萬人，同比增長

３﹒５％；但２０２４年３月中國民航的旅客運輸量約為５７４３萬人次，同比增長２５﹒７％

，由此可見，航空業增長速度出現放緩，南方航空（０１０５５）今日挫２﹒４％，中國國航

（００７５３）跌１﹒８６％，東方航空（００６７０）跌１﹒２％。



＊大行看好地產業復甦，內房股普漲＊



花旗發表研究報告指，從未來兩年的投資視角來看，當前正是增持中國地產股的好時機，認

為政策支持以及房企經營管理改善有望推動該行業盈利能力回升。



花旗分析師預計，４月末的中央政治局會議預計對地產業提供積極支持。此前國務院總理李

強要求推動房地產市場平穩健康發展。最新數據顯示，在中美貿易爭端升級之前，中國３月份房

價跌幅收窄。分析師指出，包括萬科（０２２０２）和綠城中國（０３９００）在內的房企管理

層變動顯示企業正在通過優化管理效率與結構來提升股東價值。



滙豐分析師也同樣看好中國地產業。滙豐環球研究發表報告，認為內房「危機過去，估值在

前」，在中國政策支持下，內房由危機轉向結構性復甦。報告表示，低利率、供應壓縮和信貸正

常化等因素的結合，正推動房地產市場結構性復甦，深圳等部分市場的復甦速度亦快於預期。而

持續的寬鬆政策將支撐經濟增長，開發商亦相應上調今年的銷售目標。



滙豐偏好華潤置地（０１１０９）、建發國際（０１９０８）、中國金茂（００８１７）和

貝殼（０２４２３），評級均為「買入」；並上調多隻內房股的目標價，其中，中國海外發展

（００６８８）上調１４％至１４﹒８元；華潤置地上調１２％至３６﹒３元；龍湖

（００９６０）上調８％至１２﹒３元；綠城中國上調６％至１１﹒５元；中國金茂上調７％至

１﹒６元。



大行唱好下，內房股多數收升，融創中國（０１９１８）漲逾５％，富力地產

（０２７７７）升４﹒８％，中國金茂升１﹒７％，萬科收升約１﹒６％，綠城中國及越秀地產

（００１２３）均升０﹒６％，潤地則跌０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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