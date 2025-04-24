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AH股新聞

24/04/2025 10:22

《Ａ股焦點》天齊鋰業Ａ揚６％，首季料扭虧為盈，淨利１﹒２億元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》鋰礦巨頭天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）昨晚
（２３日）公告稱，預計２０２５年第一季度歸母淨利潤為８２００萬元（人民幣．下同）至
１﹒２３億元，同比扭虧為盈，上年同期虧損３８﹒９７億元。
　
　　天齊鋰業Ａ股高開高走，現大漲６﹒２％，報２９﹒３０元。
　
　　關於業績變動原因，天齊鋰業說明稱，盡管受鋰產品市場波動的影響，公司２０２５年第一
季度鋰產品銷售價格較上年同期下降，但得益於公司控股子公司Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ　
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ鋰礦定價周期縮短，其全資子公司Ｔａｌｉｓｏｎ　
Ｌｉｔｈｉｕｍ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制在以前
年度存在的時間周期錯配的影響已大幅減弱。
　
　　天齊鋰業稱，隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，公司各生產基地生產
成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新採購價格。同時，受自產工廠爬坡及技改的積極影
響，公司２０２５年第一季度鋰化合物及衍生品的產銷量實現同比增長。
　
　　值得注意的是，接近一個月前的３月２６日，天齊鋰業公布了２０２４年財報，公司去年實
現營業收入１３０﹒６３億元，同比減少６７﹒７５％；歸母淨虧損７９﹒０５億元，同比盈轉
虧。這是天齊鋰業２０２１年以來首次年度虧損。（ｊｑ）

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