《Ａ股焦點》天齊鋰業Ａ揚６％，首季料扭虧為盈，淨利１﹒２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》鋰礦巨頭天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）昨晚

（２３日）公告稱，預計２０２５年第一季度歸母淨利潤為８２００萬元（人民幣．下同）至

１﹒２３億元，同比扭虧為盈，上年同期虧損３８﹒９７億元。



天齊鋰業Ａ股高開高走，現大漲６﹒２％，報２９﹒３０元。



關於業績變動原因，天齊鋰業說明稱，盡管受鋰產品市場波動的影響，公司２０２５年第一

季度鋰產品銷售價格較上年同期下降，但得益於公司控股子公司Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ鋰礦定價周期縮短，其全資子公司Ｔａｌｉｓｏｎ

Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｐｔｙ Ｌｔｄ化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制在以前

年度存在的時間周期錯配的影響已大幅減弱。



天齊鋰業稱，隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，公司各生產基地生產

成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新採購價格。同時，受自產工廠爬坡及技改的積極影

響，公司２０２５年第一季度鋰化合物及衍生品的產銷量實現同比增長。



值得注意的是，接近一個月前的３月２６日，天齊鋰業公布了２０２４年財報，公司去年實

現營業收入１３０﹒６３億元，同比減少６７﹒７５％；歸母淨虧損７９﹒０５億元，同比盈轉

虧。這是天齊鋰業２０２１年以來首次年度虧損。（ｊｑ）

