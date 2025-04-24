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AH股新聞

24/04/2025 09:10

【關稅戰】中國駐加大使籲中加合作，反制關稅可隨加拿大政策調整

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國駐加拿大使館發布王鏑大使接受媒體訪問的實錄，王鏑稱
中國願意協助加拿大，應對美國總統特朗普關稅威脅。他又表示，中國不是加拿大的威脅，而是
機遇。中國早前針對加拿大加徵關稅採取的反制措施不是永久性的，可以根據加方政策的調整而
調整。
　
　　４月２１日，中國駐加拿大大使王鏑接受加通社專訪。王鏑表示，過去幾年中加關係遇到困
難不是中方造成的，也不是中方願意看到的，現在中方願意向前看，希望加方能同中方相向而行
，在正確的基礎上推動兩國關係重回正軌。
　
　　王鏑指出，到目前為止，只有中國與加拿大對特朗普關稅措施採取報復性反制行動，共同捍
衞過去數十年來以規則為主的國際貿易秩序。如果加拿大取消對中國商品開徵關稅，中國也會取
消對加方商品徵收的關稅。
　
　　王鏑說，中方希望雙方關係能夠在一個正確的基礎上進行「重啟」。相較去年，他現在對中
加關係更加樂觀，並呼籲中加攜手合作，在國際上共同捍衛國際公平正義和多邊主義，給當今充
滿挑戰和動盪的世界帶來更多的確定性。
　
　　加拿大政府去年對從中國進口電動車、鋼鐵和鋁產品加徵關稅，中方反制，自今年３月２０
日起，對原產於加拿大的菜籽油和豬肉等進口商品加徵關稅。（ｒｙ）

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