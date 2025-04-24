《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０４％，美方對華關稅立場反覆

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普周二（２２日）表示，相信與北京達成協議後

美國對中國商品關稅能大幅下降。周三（２３日）有美媒報道稱，對中國商品的關稅最終可能下

調至約５０％至６５％。不過，同日白宮新聞發言人否認報道，指消息純屬猜測，美國不會單方

面降低對中國的關稅。惟周三傍晚，特朗普會見媒體時又說，新的對華關稅稅率可能會在「接下

來的兩到三周內」出台。



美方表態反覆，中美關稅戰前景未明，滬深股市今早輕微低開，滬綜指低開０﹒０４％，報

３２９５﹒１５點，深成指低開０﹒０２％，創業板指低開０﹒１５％。軟件服務、ＡＩ應用板

塊盤初走低，地產及銀行股逆市造好。



《人民日報》今天發文稱，關稅等外部衝擊對經濟平穩運行造成一定壓力，但中國做好了應

對各種不確定因素的準備。實施好更加積極有為的宏觀政策，以改善民生為切入點促進國內消費

回升，以供給側結構性改革為抓手激發經濟內生活力。文章認為，新舊部署緊密銜接，打出政策

組合拳，一定能不斷增強經濟韌性與可靠性，推動中國經濟穩中向好、持續向好。



人行今日進行２１８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２４５５億元

逆回購到期，即今日淨回籠２７５億元。（ｒｙ）

