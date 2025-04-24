《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１％，寵物經濟、日用化工逆勢升

《經濟通通訊社２４日專訊》雖然美國總統特朗普對華關稅態度有所軟化，但中美之間仍未

取得談判上的實際性進展，今早Ａ股走勢偏弱，滬指上午收跌０﹒１％，報３２９２﹒９８點，

深成指跌０﹒６６％，創業板指也跌０﹒６８％。滬深兩市半日成交額７５９０億元（人民幣．

下同），較上個交易日減少９１億元。個股跌多漲少，兩市超３９００隻個股下跌。



盤面上看，日用化工升１﹒６％，領先行業板塊；其他消費類股份亦有升幅，好想你

（深：００２５８２）漲停，貝因美（深：００２５７０）及佳禾食品（滬：６０５３００）半

日升幅均超６％。概念股方面，寵物經濟逆市拉漲，天元寵物（深：３０１３３５）、中寵股份

（深：００２８９１）雙雙升停封板。



第六屆上海「五五購物節」月底啟幕，活動將持續到６月底。上海市商務委副主任劉敏透露

，今年上海「五五購物節」是六年來消費補貼政策力度最大、覆蓋面最廣的一屆，從家電到汽車

、從商品到服務，從國內消費者到入境遊客，形成全方位支持。



上海「五五購物節」將圍繞服務消費、大宗消費、外來消費、新型消費等四大消費，以及首

發經濟、銀發經濟、夜間經濟、票根經濟等四大經濟，推出商圈精品推廣節活動、１５大重點

ＩＰ活動、１６個區一區一主題，以及線下線上重點企業特色活動。



下跌方面，次新股集體大跌，軟件股、互聯網、算力等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

