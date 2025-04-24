《Ａ股行情》滬綜指微升０﹒０３％，數字貨幣、次新股回調

《經濟通通訊社２４日專訊》滬綜指今日微升０﹒０３％，收報３２９７﹒２９點，深成指

、創業板雙雙收跌，跌幅０﹒５８％及０﹒６８％。分析人士認為，中美貿易戰局勢雖有所緩和

，但投資者的期待目前不高，繼續關注磋商落實進程。滬深兩市全天成交１﹒１萬億元（人民幣

．下同），較上個交易日縮量１２０７億元或９﹒８％。寵物經濟、維生素概念及銀行股升幅靠

前，至於數字貨幣、次新股均跌逾３％，ＡＩ應用等亦收挫。



＊中美磋商未見落實，市場較觀望＊



有美媒報道指，美國政府擬大幅削減對中國進口商品加徵的關稅，最終可能下調至約５０％

至６５％。白宮發言人隨後否認消息，美國財長貝森特周三表示，美國和中國之間的高關稅是不

可持續的，在貿易談判開始前，必須先降低彼此之間過高的關稅，但他表示特朗普不會單方面採

取這一行動。



《路透》引述東亞證券高級投資策略師陳偉聰稱，過去兩三周股市情緒比較樂觀，加上近期

美國財長貝森特表示相信兩國緊張局勢將會緩和，特朗普亦稱有信心達成協議，但這些消息已令

市場上漲不少。他認為，此刻大家可能開始關注磋商談判何時落實、關稅下調的進度，基於這些

不確定性，市場可能有一些獲利回吐的動作，短線市況有回調壓力。



４月２３日，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持召開外資企業圓桌會，就美加徵

關稅給在華外資企業投資經營帶來的影響與企業交流。凌激在會上表示，希望外資企業發出理性

聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義和保護主義。（ｒｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７８４﹒３６ －０﹒０７

上證指數 ３２９７﹒２９ ＋０﹒０３ ４３４７﹒０６

深證成指 ９８７８﹒３２ －０﹒５８ ６７４３﹒１３

創業板指 １９３５﹒８６ －０﹒６８

科創５０ １００３﹒３２ －０﹒９２

Ｂ股指數 ２５４﹒８３ －０﹒０８ ０﹒８４

深證Ｂ指 １１７４﹒２５ －０﹒３８ ０﹒７７

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