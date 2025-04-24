《Ａ股焦點》上海五五購物節月底啟幕，滬深消費股拉升

《經濟通通訊社２４日專訊》今日上午，上海舉行新聞發布會，介紹第六屆上海「五五購物

節」的相關安排。上海市商務委副主任劉敏透露，今年上海「五五購物節」是六年來消費補貼政

策力度最大、覆蓋面最廣的一屆，從家電到汽車、從商品到服務，從國內消費者到入境游客，形

成全方位支持。



第六屆上海「五五購物節」從４月底持續到６月底，將圍繞服務消費、大宗消費、外來消費

、新型消費等四大消費，以及首發經濟、銀發經濟、夜間經濟、票根經濟等四大經濟，形成「１

＋１５＋１６＋Ｘ」活動框架，即推出商圈精品推廣節活動、１５大重點ＩＰ活動、１６個區一

區一主題，以及線下線上重點企業特色活動。



滬深消費板塊拉升，日用、電器等升幅居前，東貝集團（滬：６０１９５６）、甘源食品

（深：００２９９１）、好想你（深：００２５８２）漲停，北鼎股份（深：３００８２４）彈

１５％，儒競科技（深：３０１５２５）升７﹒８％，潤本股份（滬：６０３１９３）升

６﹒６％，丸美生物（滬：６０３９８３）升６﹒２％，拉芳家化（滬：６０３６３０）、青島

金王（深：００２０９４）、上海家化（滬：６００３１５）跟漲。（ｒｙ）

