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AH股新聞

24/04/2025 14:04

《Ａ股焦點》花旗稱現時是增持中國地產股好時機，渝開發漲停

　　《經濟通通訊社２４日專訊》花旗分析師建議投資者增持中國地產股，認為政策支持以及房
企經營管理改善有望推動該行業盈利能力回升。Ａ股地產股見升幅，渝開發
（深：０００５１４）及天保基建（深：０００９６５）漲停，濱江集團（深：００２２４４）
升近３％，城投控股（滬：６００６４９）揚２﹒９％，中洲控股（深：００００４２）、城建
發展（滬：６００２６６）、金地集團（滬：６００３８３）等跟漲。
　
　　花旗分析師在周三（２３日）的報告中寫道：「從未來兩年的投資視角來看，我們認為當前
正是增持中國地產股的好時機，因為資產周轉率和定價的改善將推動股本回報率回升。」
　
　　早在今年２月份，花旗對中國房地產業的悲觀看法就已經有所改善。花旗分析師預計，４月
末的中央政治局會議預計對地產業提供「積極支持」。分析還指，包括萬科（０２２０２）
（深：０００００２）和綠城中國（０３９００）在內的房企管理層變動顯示企業正在通過優化
管理效率與結構來提升股東價值。
　
　　滙豐分析師同樣對中國地產業持更積極的態度，預計頭部開發商的股本回報率將回升，從而
推動盈利上調。（ｒｙ）

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