《Ａ股焦點》董明珠「海歸派有間諜論」掀熱議，《新京報》斥偏見

《經濟通通訊社２４日專訊》格力電器（深：０００６５１）董明珠日前第三次當選董事長

時，向股東表示重視人才培養，又指「關鍵在於人才的思想要保持年輕化，有創新能力、責任心

及敢於拼博」，但「絕不用海歸派」，因為「這海歸派裏面有間諜，我不知道誰是、誰不是」，

所以「我只能保守地選擇，在國內的高校裏培養我們自己的人才」。



此番言論隨即引起輿論熱議，有網民直指，「冷知識：錢學森是海歸派」、「一個做空調的

而已，以為自己造導彈呢」、「國內大學，一大批海歸當教授。難道培養的學生都有問題嗎？」

、「有罪推定，聽到這樣一個角色的這樣的言論，估計格力走下坡路了」。



內媒《新京報》更發表評論稱，「絕不用海歸派」、「海歸派裏有間諜」的言論毫無道理可

言，暴露出董明珠用人觀念的落後，「很大程度上，這其實源於觀念深處根深蒂固的偏見」。評

論認為，這種脫離現實的「海歸原罪論」，與明星企業「掌門人」應該有的廣闊視野和格局並不

匹配，無疑會進一步加深對明星企業家的污名化和刻板印象，「這樣的偏見應該及時得到糾正」

。



＊《新京報》：不聘海歸也沒必要挑起對立、扣帽子＊



評論並指出，「重視本土人才」和「招聘海歸人才」並非二元對立，不招聘海歸人才，也沒

必要在這方面挑起對立情緒、扣帽子。尤其是在當前海外人才培養渠道愈發多元、高端海外人才

回歸的大背景下，這種背離常識的說法顯得格外扎眼，也是對這個群體的極大冒犯。評論最後建

議，「企業家當然可以大談特談自身關於企業用人的觀點，但對那些突破常識和公眾認知下限的

言論，還是克制些為好」。



格力電器今早平開後下行，目前跌０﹒３％。（ｓｌ）

