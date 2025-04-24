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AH股新聞

24/04/2025 09:50

【聚焦人幣】今年非中資發行熊貓債規模約３００億，創同期新高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國信用債市場在貿易戰逆風中表現強勁，彭博數據顯示，今
年以來，非中資實控主體的外資發行人在熊貓債市場發行規模約３００億元人民幣，創下
２０１４年有數據以來的同期最高，中資實控主體的發行規模則同比回落。一季度純外資發行的
熊貓債佔比保持在５０％左右，而４月以來發行的熊貓債絕大多數來自於純外資發行人。
　
＊分析：全球投資者對人民幣融資需求增加＊
　
　　彭博指，包括國際多邊組織、銀行和企業在內的外資發行人積極擁抱熊貓債，部分是為滿足
其在中國境內的資金需求。此外，美聯儲淡化降息預期意味著美債收益率短期內仍將保持高位，
美中利差當前維持在２７０基點附近，也使人民幣融資相較於美元具備顯著的成本優勢。
　
　　更深層次來看，在歐美信用債一級市場因貿易戰而普遍放緩之際，全球投資者對人民幣融資
需求增加，將有助繼續提升人民幣在全球貨幣體系中的地位。
　
　　彭博行業研究亞洲首席信用策略師Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｔａｎ指出，逃離美元的資本將流入全
球第二大債券市場。因此，投資者轉向人民幣，發行人也會跟進。預計外國實體今年將會增加熊
貓債的發行，不過這主要還是由超國家機構、銀行等推動。
　
＊中誠信國際：特朗普關稅催生更多潛在發行人＊
　
　　值得注意的是，熊貓債的潛在發行主體有多元化的趨勢。中誠信國際的主權與國際評級董事
總經理張婷婷表示，在該公司接觸的潛在客戶中，來自開發中國家的優質客戶比以前明顯增加，
多元化程度也在提升，包括來自拉丁美洲、中東乃至非洲的客戶。
　
　　張婷婷指出，特朗普的關稅政策會使全球的貿易格局和供應鏈面臨重塑，將有更多區域性的
貿易決定、貿易聯盟隨之出現，比如談判中的中日韓自貿協定、中國和歐洲的雙邊合作加強，都
可能帶來更多相關地區的潛在發行人。這些發行人可能會通過發行熊貓債來彌補他們對人民幣的
融資需求，符合發行人的長期戰略意圖。
　
　　張婷婷預計，今年全年熊貓債發行量有望與去年持平，得益於較低的人民幣利率、持續的再
融資需求以及日益提升的市場接受度。去年熊貓債發行規模近２０００億元人民幣，創下紀錄新
高。（ｓｌ）

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