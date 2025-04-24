【ＡＩ】用ＡＩ生成卅萬條謠言、五百多個帳號發布，上海３人被捕

《經濟通通訊社２４日專訊》上海市公安局表示，今年以來，上海公安機關全力開展打擊整

治網絡謠言專項行動，截至目前破獲網絡水軍案件１５宗，抓獲３８名違法犯罪嫌疑人。其中，

上海公安網安部門近日偵破一宗利用ＡＩ造謠的新型案件，搗毀一個網絡水軍團夥。



今年３月，民警在網絡巡查時發現「華山醫院前院長張明遠因闌尾炎未得到及時救治，客死

他鄉醫院走廊長椅」的信息在互聯網上傳播。經核實，華山醫院沒有名為「張明遠」的前院長，

也沒有同名員工。上海警方展開調查後發現，自２０２５年２月起，犯罪嫌疑人王某某、郭某某

、石某某成立工作室，通過自媒體帳號發文吸粉引流牟利。這３人通過控制５００餘個自媒體帳

號，設置社會熱點、明星緋聞、爆款推薦等關鍵詞策略，引導ＡＩ軟件自動生成並發布不實帖文

三十餘萬條，造成惡劣社會影響。截至案發，非法牟利共計４萬餘元人民幣。



目前王某某、郭某某、石某某等３人因涉嫌非法利用信息網絡罪，被靜安警方依法採取刑事

強制措施，相關違法帳號被依法封禁，案件正在進一步偵辦中。



上海警方強調，互聯網不是法外之地，利用ＡＩ工具編造網絡謠言，涉嫌違法犯罪。對於網

上編造、傳播謠言等違法犯罪行為，上海警方將堅決依法嚴厲打擊，持續加強網絡生態治理。

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