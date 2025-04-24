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AH股新聞

24/04/2025 11:12

【關稅戰】中美芬太尼談判據報陷僵局：美國認為中國缺乏誠意

　　《經濟通通訊社２４日專訊》外電報道，中美貿易戰爆發後，兩國仍繼續就應對芬太尼問題
進行談判，儘管美國談判代表聲稱中方對談判缺乏誠意。
　
　　《路透》引述四名熟悉談判情況的美國官員指，中美雙方正在交換有關毒販的情報，並經常
進行溝通，但中國政府就幫助解決問題所提出的建議並不充分，雙方基本上「陷入僵局」。
　
　　這些美國官員透露，最近幾周美國與中國官員進行了直接會談，主要是中國駐美國大使館高
層與美國國家安全委員會之間的會談，美國駐中國大使館的工作人員也參與其中。特朗普的談判
代表已經轉達了其希望中國當局迅速採取行動，起訴和定罪中國的芬太尼前體生產商和銷售商。
中國則提出在其已經控制的化學品以外，對更多的芬太尼前體化學品進行管制。
　
＊美國或以更多懲罰性措施，迫中國採取有意義行動＊
　
　　美國官員認為，中方提出「做一些他們已經同意的事情，這實質上是缺乏誠意的談判」，並
透露自特朗普最近幾周將關稅升級以來，中國政府又提議將更多前體列入管制清單，但美方仍認
為這一提議不夠充分。美國可能會考慮採取更多的懲罰性措施來迫使中國對芬太尼前體採取有意
義的行動，包括制裁中國的銀行。
　
　　報道引述中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應稱，芬太尼在美國的濫用是一個必須由美國自
己面對和解決的問題。劉鵬宇並強調，如果美國真的想解決芬太尼問題，就需要取消不合理的關
稅，與中國進行平等磋商，尋求互利合作。
　
　　重返白宮後，特朗普將阿片類藥物危機列為其外交政策的重點之一。在特朗普最初以芬太尼
問題為由加徵關稅後，中國提出將兩種前體化學品列入管制清單：４－哌啶酮和１－叔丁氧羰基
－４－哌啶酮。
　
　　美國官員表示，中國政府很容易做出這一讓步，因為聯合國麻醉藥品委員會已於２０２４年
將這些化學品置於國際管制之下，中國是該委員會的成員，有義務管制這些前體。
　
　　華盛頓稱，中國的化學品製造商和出口商提供了販毒集團用於生產合成阿片類藥物的大部分
前體化學品，而合成阿片類藥物是造成近４５萬美國人吸食過量死亡的原因。中國則一直為其嚴
厲的禁毒法律和打擊走私者的記錄進行辯護，並表示美國必須解決自己的濫用問題。（ｓｌ）

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