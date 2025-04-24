【ＡＩ】比亞迪入股人形機器人企業帕西尼

《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，帕西尼感知科技（深圳）有限公司近日發

生工商變更，新增比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）為股東。



企查查信息顯示，帕西尼成立於２０２１年，法定代表人為許晉誠，註冊資本８４６﹒６萬

元人民幣，經營範圍包含：電子元器件製造；工業機器人製造；服務消費機器人製造等。許晉誠

亦為帕西尼創始人，師從日本機器人權威菅野重樹教授，研發團隊核心成員來自早稻田大學機器

人實驗室。全球第一個人形機器人ＷＡＢＯＴ－１正是誕生於早稻田大學加藤一郎教授的研究室

，菅野重樹當時是加藤一郎的研究助理。



帕西尼是一家觸覺技術及人形機器人公司，以高精度多維觸覺感知技術為核心，其ＩＴＰＵ

觸覺傳感系統可精準識別物體六維位姿（位置＋姿態），打破海外企業對高端傳感器市場的壟斷

。公司產品線從觸覺傳感器、機器人關節模組延伸至人形機器人整機製造，已在工業質檢、醫療

康復等場景實現商業化應用。２０２４年，帕西尼連續完成Ａ輪及Ａ＋輪數億元人民幣融資，創

下全球觸覺技術領域融資規模新高。（ｓｌ）

