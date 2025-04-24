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AH股新聞

24/04/2025 15:32

【關稅戰】商務部：中美未進行經貿談判，談判有進展是捕風捉影

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部舉行例行新聞發布會，就中國是否
已同美國開展貿易談判的問題，商務部新聞發言人何亞東表示，中方注意到了外媒近期的一些報
道，作為對外經貿關係的主管部門，他強調，目前中美之間未進行任何經貿談判，任何中美經貿
談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。
　
　　何亞東表示，中方立場始終如一，對磋商對話持開放態度，任何形式的磋商談判都必須在相
互尊重基礎上，以平等方式進行，中方不惹事，但也不怕事，施壓、威脅、訛詐不是同中方打交
道的正確方式，貿易戰是美方單方面挑起，中方敦促美方糾正錯誤做法。要談，就拿出談的誠意
，回到平等對話協商的正確軌道上來，共同推動中美經貿合作穩定健康可持續發展。
　
＊美國應徹底取消所有對華單邊關稅措施＊
　
　　對於美國總統特朗普周二表示，目前美國對自中國進口的商品關稅過高，預計稅率將大幅降
低，何亞東回應稱，注意到美方有關表態，美方加徵關稅違背基本的經濟規律和市場規律，不僅
無助於解決美自身問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，
已經遭到國際社會和美國內強烈反對。解鈴還需繫鈴人，單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美
方真的想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施
，通過平等對話找到解決分歧的辦法。

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