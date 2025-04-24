內地五一勞動節假期，滬深股市５月１日至５日休市，６日復市

《經濟通通訊社２４日專訊》上海證券交易所、深圳證券交易所今日發布關於２０２５年勞
動節休市安排的公告，宣布５月１日（星期四）至５月５日（星期一）休市，５月６日（星期二
）起照常開市。另外，４月２７日（星期日）為周末休市。
今年內地五一勞動節放假安排為５月１日至５月５日放假調休，共５天。４月２７日（星期
日）上班。（ｊｑ）
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24/04/2025 17:55
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）起照常開市。另外，４月２７日（星期日）為周末休市。
今年內地五一勞動節放假安排為５月１日至５月５日放假調休，共５天。４月２７日（星期
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