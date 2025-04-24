【人行操作】人行預告明日續做６０００億ＭＬＦ，增量５０００億

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，將在２０２５年
４月２５日（明日）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展６０００億元（人民幣．下
同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，期限為１年期。
４月１５日到期的ＭＬＦ規模為１０００億元，即本月ＭＬＦ增量５０００億元續做，大幅
高於上月。
人行在３月２４日宣布調整ＭＬＦ操作方式，自３月起ＭＬＦ將採用固定數量、利率招標、
多重價位中標方式開展操作。同日並預告在３月２５日開展４５００億元ＭＬＦ操作，期限為１
年期。對沖當月１７日到期３８７０億元ＭＬＦ，即當月ＭＬＦ增量６３０億元續做。
市場人士指出，隨著特別國債開啟發行，人行增加中長期流動性投放保駕護航。他們並認為
，此前市場盛傳本月ＭＬＦ投標利率區間再次下調，這可能也在一定程度上提振了銀行的需求，
此外在政治局會議召開前，人行此舉亦是體現支持性貨幣政策的態度。
今年特別國債今日起啟動發行。財政部上午招標的５年期國債「２０２５年中央金融機構注
資特別國債（一期）」，加權中標收益率為１﹒４５％，發行規模１６５０億元，用於支持相關
國有大型商業銀行補充核心一級資本；２０年期國債「２０２５年超長期特別國債（一期）」加
權中標收益率為１﹒９８％，發行規模５００億元；３０年期國債「２０２５年超長期特別國債
（二期）」加權中標收益率為１﹒８８％，發行規模７１０億元。（ｓｌ）
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