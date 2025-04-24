  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/04/2025 16:14

《Ａ股動向》光線傳媒：正組建遊戲公司，盼建《哪吒２》主題樂園

　　《經濟通通訊社２４日專訊》光線傳媒（深：３００２５１）表示，公司目前正在組建遊戲
公司，將動畫方面的製作人才和遊戲人才結合，主要做３Ａ遊戲。遊戲的開發已經開始幾個月，
計劃用三年左右時間推出第一款遊戲，同時也可能會啟動其他新的遊戲項目。
　
　　光線傳媒昨日（２３日）披露接待調研公告，指當天接待了Ａｌｐｉｎｅｓ　
Ｃａｐｉｔａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ松垚資本、北大方正人壽保險、北京國際信託、北京神農投資
、北京永瑞私募基金等１００家機構調研。光線傳媒方面表示，作為「ＩＰ創造者」，ＩＰ運營
的重點方向包括穀子、遊戲、卡牌、品牌店、主題樂園。除了正在組建遊戲公司之外，公司計劃
在年內推出第一家線上品牌店、明年推出第一家線下品牌店。
　
　　至於在《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）上映之後，全國很多地方都提出與公司合作主題
樂園的設想，公司目前正在與部分重點地區洽談具體合作模式，「希望能夠成為中國第一個類似
於迪士尼樂園的主題樂園」。
　
　　總體而言，ＩＰ運營業務已經在一季度為公司貢獻了數億元人民幣的收入，公司對這塊業務
的基本目標也是在初期每年貢獻上億或數億的利潤，隨著ＩＰ數量的持續增加和運營業務的全面
開展，相信這個數字能夠不斷增長。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 瑞銀下調港股評級至「中性」，關稅風險或抑制市場情...

24/04/2025 11:19

關稅戰

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處