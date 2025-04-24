《Ａ股動向》光線傳媒：正組建遊戲公司，盼建《哪吒２》主題樂園

《經濟通通訊社２４日專訊》光線傳媒（深：３００２５１）表示，公司目前正在組建遊戲

公司，將動畫方面的製作人才和遊戲人才結合，主要做３Ａ遊戲。遊戲的開發已經開始幾個月，

計劃用三年左右時間推出第一款遊戲，同時也可能會啟動其他新的遊戲項目。



光線傳媒昨日（２３日）披露接待調研公告，指當天接待了Ａｌｐｉｎｅｓ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ松垚資本、北大方正人壽保險、北京國際信託、北京神農投資

、北京永瑞私募基金等１００家機構調研。光線傳媒方面表示，作為「ＩＰ創造者」，ＩＰ運營

的重點方向包括穀子、遊戲、卡牌、品牌店、主題樂園。除了正在組建遊戲公司之外，公司計劃

在年內推出第一家線上品牌店、明年推出第一家線下品牌店。



至於在《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）上映之後，全國很多地方都提出與公司合作主題

樂園的設想，公司目前正在與部分重點地區洽談具體合作模式，「希望能夠成為中國第一個類似

於迪士尼樂園的主題樂園」。



總體而言，ＩＰ運營業務已經在一季度為公司貢獻了數億元人民幣的收入，公司對這塊業務

的基本目標也是在初期每年貢獻上億或數億的利潤，隨著ＩＰ數量的持續增加和運營業務的全面

開展，相信這個數字能夠不斷增長。（ｓｌ）

