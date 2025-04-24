快手傳播四千多條《甄嬛傳》剪輯片段，被判侵權賠優酷１６０萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》上海市高級人民法院昨日（２３日）通報２０２４年上海法院

知識產權司法保護十大案件，其中一宗案件涉及快手（０１０２４）。通報指，北京快手科技有

限公司因平台存在４０００多條剪輯電視劇《甄嬛傳》的侵權短視頻，被判賠償優酷信息技術（

北京）有限公司經濟損失及合理開支共計１６０萬元（人民幣．下同）。



據內媒指出，優酷是電視劇《甄嬛傳》的信息網絡傳播權權利人；優酷曾在起訴Ｂ站的一宗

案件中透露，花了１億元購買《甄嬛傳》版權。２０２３年，優酷發現快手Ａｐｐ有大量用戶上

傳《甄嬛傳》短視頻，其中大部分是直接剪輯原片的「切片視頻」，部分為混剪、解說視頻。這

些侵權視頻被集中歸類在「甄嬛傳」、「電視劇甄嬛傳」等話題下，用戶可通過話題取相關內容

。



報道指，優酷多次向快手發送侵權通知，要求刪除侵權鏈接，但快手僅刪除了一部分，仍有

大量視頻持續傳播。優酷遂以信息網絡傳播權為由，將快手起訴至上海市浦東新區人民法院，索

賠４００萬元。



一審法院審理後認定，快手Ａｐｐ上的短視頻均屬侵權視頻，並基於三方面認定快手應知侵

權行為：一是快手通過平台運營獲取經濟利益，對用戶侵權行為負有較高注意義務；二是《甄嬛

傳》作為長期熱門作品，具有極高知名度和商業價值，平台應知其為權利作品；三是平台設置大

量「甄嬛傳」、「電視劇甄嬛傳」、「一起來追劇吧甄嬛傳」、「甄嬛傳華妃」等多個與《甄嬛

傳》強關聯的話題，客觀上為侵權視頻提供傳播便利。法院因此判決快手賠償優酷１６０萬元。

快手不服上訴，二審上海知識產權法院維持原判。（ｓｌ）

