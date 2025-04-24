被傳投資天工機器人，京城機電（１８７）否認涉人形機械人業務

《經濟通通訊社２４日專訊》京城機電（００１８７）（滬：６００８６０）公布，Ａ股價

格於本周一（２１日）至昨日連續３個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過２０％。根據上交

所有關規定，屬於股票交易異常波動。經董事會向管理層及控股股東北京京城機電控股核實，除

已披露的２０２３年限制性股票激勵計劃事項外，該集團及控股股東京城機電均不存在應披露而

未披露的事項。



該集團指，主營業務未發生變化，仍為裝備製造，主要產品包括氣體儲運裝備及智能製造，

沒有涉及人形機械人的業務和產品及相關股權投資。目前沒有併購人形機械人業務的計劃。



＊京城機電及京城機電產業投資屬同系＊



北京亦莊日前舉行全球首個人形機器人半程馬拉松賽事，天工隊的「天工Ｕｌｔｒａ」以２

時４０分４２秒的成績奪冠，內媒指天工Ｕｌｔｒａ的研發企業是北京人形機器人創新中心，而

該中心合資方包括優必選（０９８８０）、小米機器人、北京亦莊機器人科技產業發展有限公司

，還有「北京京城機電產業投資有限公司」。內地工商信息顯示，京城機電產業投資由北京京城

機電控股有限責任公司全資控股，而後者同時控股上市公司京城機電，換言之，京城機電和投資

天工機器人的京城機電產業投資屬於同系（均由北京國資控制）。（ｗｈ）

