  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

24/04/2025 08:07

被傳投資天工機器人，京城機電（１８７）否認涉人形機械人業務

　　《經濟通通訊社２４日專訊》京城機電（００１８７）（滬：６００８６０）公布，Ａ股價
格於本周一（２１日）至昨日連續３個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過２０％。根據上交
所有關規定，屬於股票交易異常波動。經董事會向管理層及控股股東北京京城機電控股核實，除
已披露的２０２３年限制性股票激勵計劃事項外，該集團及控股股東京城機電均不存在應披露而
未披露的事項。
　
　　該集團指，主營業務未發生變化，仍為裝備製造，主要產品包括氣體儲運裝備及智能製造，
沒有涉及人形機械人的業務和產品及相關股權投資。目前沒有併購人形機械人業務的計劃。
　
＊京城機電及京城機電產業投資屬同系＊
　
　　北京亦莊日前舉行全球首個人形機器人半程馬拉松賽事，天工隊的「天工Ｕｌｔｒａ」以２
時４０分４２秒的成績奪冠，內媒指天工Ｕｌｔｒａ的研發企業是北京人形機器人創新中心，而
該中心合資方包括優必選（０９８８０）、小米機器人、北京亦莊機器人科技產業發展有限公司
，還有「北京京城機電產業投資有限公司」。內地工商信息顯示，京城機電產業投資由北京京城
機電控股有限責任公司全資控股，而後者同時控股上市公司京城機電，換言之，京城機電和投資
天工機器人的京城機電產業投資屬於同系（均由北京國資控制）。（ｗｈ）

【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處