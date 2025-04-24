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AH股新聞

24/04/2025 07:57

【企業盈喜】天齊鋰業（９６９６）料首季虧轉賺最多１﹒２億人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）公布，預期截
至３月３１日止首季淨利潤８２００萬至１﹒２３億元（人民幣．下同），去年同期虧損淨額
３８﹒９億元，扣除非經常性損益後的淨利潤３２００萬至４８００萬元，而去年同期本扣除非
經常性損益後的虧損淨額為３９億元，每股盈利預計為５至８分。
　
　　該集團指，第一季度鋰產品銷售價格較下降，但得益於控股子公司Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ　
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ﹒　鋰礦定價周期縮短，化學級鋰精礦定價機制與鋰化工產
品銷售定價機制在以前年度存在的時間周期錯配的影響已大幅減弱。隨著國內新購鋰精礦陸續入
庫及庫存鋰精礦的逐步消化，該集團各生產基地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最
新採購價格。同時，受自產工廠爬坡及技改的積極影響，第一季度鋰化合物及衍生品的產銷量增
長。
　
　　此外，該集團指，聯營公司Ｓｏｃｉｅｄａｄ　Ｑｕｉｍｉｃａｙ　Ｍｉｎｅｒａｄｅ　
ＣｈｉｌｅＳ﹒Ａ﹒　尚未公布第一季度業績報告。根據前述彭博社預測數據，ＳＱＭ第一季度
業績預計將增長，因此在期內確認對該聯營公司的投資收益增長。（ｗｈ）

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