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AH股新聞

24/04/2025 08:33

中國建材（３３２３）兩上市附屬首季盈利升，１上市附屬虧損收窄

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國建材（０３３２３）公布，３間上市附屬公司首季業績，
其中兩間公司純利上升，１間公司虧損收窄。
　
　　該集團指，中材國際（滬：６００９７０）截至３月３１日止第一季純利約６﹒６億元（人
民幣．下同），升４﹒２％，每股盈利２５分，扣除非經常性損益之純利５﹒９億元，跌
８﹒４％，營業收入１０１億元，跌１﹒４％，加權平均淨資產收益率３﹒０９％，跌０﹒１９
個百分點。
　
　　該集團指，中材科技（深：００２０８０）截至３月３１日止第一季純利約３﹒６億元（人
民幣．下同），升６８﹒３％，每股盈利２１﹒５８分，扣除非經常性損益之純利２﹒５億元，
升１﹒３倍，營業收入５５億元，升２４％，加權平均淨資產收益率１﹒９４％，升０﹒７９個
百分點。
　
　　該集團指，天山材料（深：０００８７７）截至３月３１日止第一季虧損１４﹒９億元，比
去年同期虧損１９億元收窄，每股虧損２１﹒０１分，扣除非經常性損益之虧損１５﹒５億元，
比去年同期扣除非經常性損益之虧損２１億元收窄，營業收入１４９億元，跌８﹒６％。
（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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