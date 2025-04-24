中國建材（３３２３）兩上市附屬首季盈利升，１上市附屬虧損收窄

《經濟通通訊社２４日專訊》中國建材（０３３２３）公布，３間上市附屬公司首季業績，

其中兩間公司純利上升，１間公司虧損收窄。



該集團指，中材國際（滬：６００９７０）截至３月３１日止第一季純利約６﹒６億元（人

民幣．下同），升４﹒２％，每股盈利２５分，扣除非經常性損益之純利５﹒９億元，跌

８﹒４％，營業收入１０１億元，跌１﹒４％，加權平均淨資產收益率３﹒０９％，跌０﹒１９

個百分點。



該集團指，中材科技（深：００２０８０）截至３月３１日止第一季純利約３﹒６億元（人

民幣．下同），升６８﹒３％，每股盈利２１﹒５８分，扣除非經常性損益之純利２﹒５億元，

升１﹒３倍，營業收入５５億元，升２４％，加權平均淨資產收益率１﹒９４％，升０﹒７９個

百分點。



該集團指，天山材料（深：０００８７７）截至３月３１日止第一季虧損１４﹒９億元，比

去年同期虧損１９億元收窄，每股虧損２１﹒０１分，扣除非經常性損益之虧損１５﹒５億元，

比去年同期扣除非經常性損益之虧損２１億元收窄，營業收入１４９億元，跌８﹒６％。

（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

