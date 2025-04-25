《駐京專電》兩部門修訂會計師事務所從事證券服務業務備案辦法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》財政部、中證監有關部門負責人就修訂印

發《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》答記者問。《辦法》分別對會計師事務所從

事證券服務業務的備案要求、材料和方式，備案核驗等管理工作安排，以及法律責任等方面進行

規範。第五章附則共兩條，主要對施行日期及過渡期安排等作出規範。同時，《辦法》還附有會

計師事務所從事證券服務業務首次備案表、年度備案表、合伙人及註冊會計師情況表等備案材料

模板，供會計師事務所對照使用。



財政部、中證監有關部門負責人表示，《辦法》本次修訂的主要內容包括三個方面：一是完

善備案要求，加強對執業質量的關注引導。優化首次備案要求，提出會計師事務所從事證券服務

業務首次備案的有關要求，引導會計師事務所加強一體化管理和質量管理，提升職業責任風險承

擔能力，強化信用約束。



二是完善管理閉環，加強對會計師事務所從事證券服務業務的全流程監管。完善重大事項備

案、年度備案要求，在首次備案基礎上關注會計師事務所是否持續符合備案要求，增加注銷、整

改等管理流程，實現進出有序，並通過聯合核驗等方式提升監管有效性。



三是加強同《中華人民共和國註冊會計師法》、《中華人民共和國證券法》以及《會計師事

務所執業許可和監督管理辦法》、《會計師事務所從事證券服務業務信息披露規定》等的銜接協

調，對有關備案信息填報流程、備案材料模板以及文字表述等作了修改完善。

