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AH股新聞

25/04/2025 09:06

【關稅戰】中國海關在２５城開展跨境貿易便利化行動應對外部衝擊

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國海關總署日前會同網信辦、外交部、
發改委等２０個部門，在北京、上海、廣州、深圳等２５個城市聯合部署開展跨境貿易便利化專
項行動，行動為期５個月。海關總署負責人表示，今年外貿形勢複雜嚴峻，海關將會同相關部門
和地方政府，與廣大外貿企業齊心協力，著力應對外部衝擊。
　
＊支持內地供港澳蔬菜等農產品跨境運輸便捷享惠＊
　
　　專項行動強化政策供給，優化出口鋰電池檢驗監管模式，探索「藥食同源」進口食品便利等
等。政策舉措涵蓋貨物貿易、數字貿易、綠色貿易等領域，包括５方面任務２９項措施。
　
　　將進一步促進降本增效。加強「經認證的經營者」（ＡＥＯ）企業聯合激勵，進一步優化港
口物流服務，支持內地供港澳蔬菜等農產品跨境運輸便捷享惠，適時推出更加便利的商務人員來
華政策，協同推動降低跨境物流全流程綜合成本。
　
　　在進一步強化政策供給方面，優化出口鋰電池檢驗監管模式，探索「藥食同源」進口食品便
利通關措施，擴大油品儲罐保稅倉庫和出口監管倉庫功能疊加試點，支持綜合保稅區開展保稅檢
測業務，擴大進口機動車「兩證合一」試點應用，優化國際郵輪藥械供船服務，優化藥品進口管
理模式。
　
　　同時，將進一步促進物流暢通。深化沿海內陸沿邊地區多式聯運進出境協同，進一步支持跨
境班列集結中心建設發展，打造暢通安全的國際公路直達運輸通道，支持「空中絲綢之路」發展
，優化空運貨站作業模式，推進航空口岸「空側直通」監管，深入推進共建「一帶一路」。
　
　　專項行動還將進一步優化監管模式和推進互聯互通。擴大出口拼箱貨物「先查驗後裝運」模
式適用範圍，支持帶電貨物航空運輸，推動綠色貿易創新發展，探索開展電子認證和電子簽名的
跨境互認，促進跨境電商便利化；建設全球「智慧海關」在線合作平台和金磚國家海關示範中心
，深入推進國際貿易「單一窗口」跨境互聯互通，積極推進內地與港澳「一單兩報」合作，進一
步推進農作物種質資源出境管理跨部門業務聯網合作。

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