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AH股新聞

25/04/2025 14:15

政治局會議：增強消費拉動經濟增長作用，設服務消費與養老再貸款

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中共中央政治局今日召開會議，分析研究
當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。
　
　　會議指出，要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用
。盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與養老再貸款。加大資金支持力度，擴圍提質實
施「兩新」政策，加力實施「兩重」建設。
　
＊加快實施「人工智能＋」行動＊
　
　　會議強調，要多措並舉幫扶困難企業。加強融資支持。加快推動內外貿一體化。培育壯大新
質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科
技板」，加快實施「人工智能＋」行動。大力推進重點產業提質升級，堅持標準引領，規範競爭
秩序。
　
　　會議強調，要著力保民生。對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。健
全分層分類的社會救助體系。加強農業生產，穩定糧食等重要農產品價格。鞏固拓展脫貧攻堅成
果同鄉村振興有效銜接。持續抓好安全生產和防災減災等各項工作。
　
＊加大服務業開放試點政策力度＊
　
　　會議強調，要堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題。加快全國統一大市場建設，扎
實開展規範涉企執法專項行動。加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」的服務。
同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

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