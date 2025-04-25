《神州頭條》財經報章頭版摘要：新版市場准入負面清單再「瘦身」

《經濟通通訊社２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同肯尼亞總統魯托會談

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４月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的肯尼亞總統魯托舉行

會談。兩國元首一致同意將雙邊關系定位提升至新時代中肯命運共同體。習近平指出，建交６２

年來，中肯雙方始終相互尊重、相互支持，傳承中非友好合作精神和絲路精神，推動兩國全面戰

略合作伙伴關系不斷邁上新台階。



新版市場准入負面清單再度「瘦身」

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國家發改委會同商務部、市場監管總局發布《市場准入負面清單（２０２５年版）》，清單事項

數量由２０２２年版的１１７項縮減至１０６項，同時，納入新業態新領域管理措施。「中國從

２０１８年起全面實施市場准入負面清單制度，清單明確列出禁止和經政府許可方可投資的行業

、領域及業務。」發改委經濟研究所副所長郭麗巖介紹，市場准入負面清單經歷四次修訂，事項

數量由２０１８年版的１５１項縮減至２０２５年版１０６項，總體上不斷放寬准入門檻，進一

步降低市場准入環節的交易成本。



中國載人航天開啟第２０次神舟問天之旅

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神舟二十號載人飛船發射４月２４日取得圓滿成功，中國載人航天在「東方紅一號」發射５５載

之際開啟第２０次神舟問天之旅。當日１７時１７分，搭載神舟二十號載人飛船的長征二號Ｆ遙

二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約１０分鍾後，神舟二十號載人飛船與火箭成功分

離，進入預定軌道。目前，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。





《上海證券報》



習近平同肯尼亞總統魯托會談

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４月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的肯尼亞總統魯托舉行

會談。兩國元首一致同意將雙邊關系定位提升至新時代中肯命運共同體。



再度「瘦身」１１項！新版市場准入負面清單發布

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２０２５版清單具體包括兩個方面：一方面，降低准入門檻，激發市場活力；另一方面，依法規

范重點領域准入，兜牢安全底線。中國市場准入限制進一步放寬。發改委、商務部、市監總局４

月２４日發布《市場准入負面清單（２０２５年版）》。相比２０２２年版清單，《清單

（２０２５年版）》事項數量由１１７項縮減至１０６項，減少了１１項。事項下的全國性具體

管理措施由４８６條縮減至４６９條，減少了１７條；地方性管理措施由３６條縮減至２０條，

減少了１６條。



上市銀行做好「加減法」普惠金融持續增量擴面

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２０２４年，是金融業做好「五篇大文章」的首個完整年度。隨著Ａ股年報的披露，上市銀行

２０２４年普惠金融答卷躍然紙上：一方面，金融機構在普惠金融供給端做「加法」，普惠金融

覆蓋面不斷擴大；另一方面，在融資成本上做「減法」，持續推動普惠貸款利率下降，充分彰顯

「普」與「惠」的內涵。





《證券時報》



習近平同肯尼亞總統魯托會談

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４月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的肯尼亞總統魯托舉行

會談。兩國元首一致同意將雙邊關系定位提升至新時代中肯命運共同體。



市場准入再放寬２０２５年版負面清單繼續做減法

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４月２４日，發改委、商務部、市監總局公開發布了《市場准入負面清單（２０２５年版）》。

與２０２２年版清單相比，新版清單事項繼續做減法，數量由１１７項縮減至１０６項。事項下

的全國性具體管理措施由４８６條縮減至４６９條；地方性管理措施由３６條縮減至２０條。經

過２０１９、２０２０、２０２２、２０２５年四次修訂，清單內的事項數量已由２０１８年版

的１５１項壓減至目前的１０６項，壓減比例約３０％。



海關總署在二十五城聯合部署專項行動著力應對外部衝擊

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日前，海關總署會同中央網信辦、外交部、國家發展改革委等２０個部門（單位），在北京、上

海、廣州、深圳等２５個城市聯合部署開展為期５個月的跨境貿易便利化專項行動。強化政策供

給方面，優化出口鋰電池檢驗監管模式，探索「藥食同源」進口食品便利通關措施，擴大油品儲

罐保稅倉庫和出口監管倉庫功能疊加試點，支持綜合保稅區開展保稅檢測業務，擴大進口機動車

「兩證合一」試點應用，優化國際郵輪藥械供船服務，優化藥品進口管理模式。（ｅｗ）

