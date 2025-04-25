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AH股新聞

25/04/2025 17:05

《神州經脈》政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅

　　《神州經脈》滬深股市今日（２５日）全日窄幅上落，Ａ股下午開市不久，政治局會議通稿
發布，滬綜指由升轉跌，深成指及創業板指也收窄漲幅。分析師指出，市場短線跳水是在修正過
高的政策預期；人行有望兌現降準，加之消費和房地產刺激加碼仍有空間，Ａ股即便二次探底，
預計不會跌破前期低點。滬綜指今日收低０﹒０７％，報３２９５﹒０６點，深成指收升
０﹒３９％，創業板指升０﹒５９％。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同），較
上個交易日增加４５億元或０﹒４％。
　
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２８３２，較上個交易日４時３０分收盤
價升９９點子，三連升，創４月２日以來逾三周新高，全日在７﹒２７５１至７﹒３０００之間
波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２０６６，較上個交易日升３２點子，兩連升。
　
＊今日新聞精選＊
　
１﹒　中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近
平主持會議。會議指出，外部衝擊影響加大。要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工
作。要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。要對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗
返還比例。要加快推動內外貿一體化。要加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」
的服務。要同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。
　
２﹒　政治局會議指，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適
度寬鬆的貨幣政策。適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣
政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。要堅定不移擴大
高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具
箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節，全
力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。
　
３﹒　政治局會議指，要加快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給，優化存量商品房收
購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。要提高中低收入群體收入，
大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用。盡快清理消費領域限制性措施，設立服務
消費與養老再貸款。要培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技
術攻關，創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智能＋」行動。
　
４﹒　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，政治局會議強調底線思維、備足預案，顯示新一
輪刺激力度或許較小。主要政策體現定向、持續性；穩就業地位高於穩經濟。經濟學人智庫
（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰亦指，政策方向上比較明確：就業優先、服務消費、穩出
口，但是錢從哪裏出來似乎比較晦澀，新一輪財政刺激似乎在觀望，政策性金融工具可能是主要
增量。
　
５﹒　美國總統特朗普表示，美中兩國於華盛頓時間周四（２４日）早上就解決貿易問題進行會
談，但未有透露會談涉及的人員，又形容是誰人並不重要，強調一直有與中方會談。中國外交部
發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，「昨天，我和商務部的同事已經明確回答了這個問題
。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。
　
６﹒　近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的芯片免除加徵的１２５％
關稅，僅對存儲芯片加徵這項對等關稅，內媒《財經》雜誌引述多名有芯片進口需求的科技公司
相關人士報道指，確有８個與半導體╱集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲
芯片。這意味著部分流片地為美國的芯片進口關稅從１２５％降為０。另據外電報道，法國發動
機製造商賽峰（Ｓａｆｒａｎ）首席執行官Ｏｌｉｖｉｅｒ　Ａｎｄｒｉｅｓ表示，昨晚得知中
國將對包括發動機在內的部分飛機零部件免徵進口關稅。
　
７﹒　商務部介紹消費品以舊換新情況，指政策實施以來，截至４月２４日２４時，已有超過
１﹒２億人次享受到了真金白銀補貼優惠，帶動銷售額超過７２００億元。其中，全國汽車以舊
換新２７００﹒５萬輛，１２類家電以舊換新４７４６﹒６萬台，手機等數碼產品購新３６６１
萬件，家裝廚衛換新３７１２﹒３萬件，電動自行車以舊換新４２０萬台。
　
８﹒　據《央視新聞》引述在線旅遊預訂平台數據報道，截至目前，今年「五一」入境遊訂單量
同比增長１７３％，遊客主要來自韓國、日本、新加坡等國。航旅縱橫大數據則顯示，截至４月
２４日，五一假期國內航線機票預訂量超５４２萬張，比去年同期增長約３１％；北京、上海、
廣州等熱門城市是最集中的出發地和目的地，西南及西北方向的旅遊航線預訂增幅最為顯著。
（ｓｌ）

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