《鍾之日記》中央會議釋信號，港股暫穩兩周升

《鍾之日記》４月２５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統特朗普頻頻示好，釋放擬降低對華高額關稅的訊號，又說美中每天都就貿易議題接

觸，惟北京接連否認兩國目前有進行任何經貿談判，但有消息指，中國考慮對部分美國進口商品

豁免反制關稅。市場期待中美關係緩和，港股今天高開反彈，午後官媒發布政治局會議通告，中

港股市均見回調，分析稱是市場修復過高的政策預期所致，恒生指數全日收報２１９８０，升

７０點或０﹒３％。恒指本周升５８５點或２﹒７４％，是月初因關稅戰大跌後連續第二周上升

。今日主板成交超過２０８０億元。



＊政治局會議著重穩就業，滬指連升兩周＊



中美關稅戰進入拉鋸。儘管美國政府近日接連釋放緩和貿易戰信號，但中方態度依然強硬，

商務部和外交部昨（２４日）雙雙否認與美國之間有任何經貿談判。萬眾矚目的中央政治局會議

今日召開，中共中央總書記習近平主持會議。隨著中美貿易戰加深帶來壓力，中國誓言「充分備

足預案」，以應對外部衝擊影響加大。



滬深股市全日窄幅上落，Ａ股下午開市不久，政治局會議通稿發布，滬綜指由升轉跌，深成

指及創業板指也收窄漲幅。分析師指出，市場短線跳水是在修正過高的政策預期；人行有望兌現

降準，加之消費和房地產刺激加碼仍有空間，Ａ股即便二次探底，預計不會跌破前期低點。滬綜

指今日收低０﹒０７％，報３２９５﹒０６點，深成指收升０﹒３９％，創業板指升０﹒５９％

。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元人民幣，較上個交易日增０﹒４％。



政治局會議多方面著墨關稅戰，指出要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，要對受關稅影響

較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例；設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大

消費、穩定外貿等。另外，市場分析發現，會議的政策方向是穩就業地位高於穩經濟，從會議措

辭看，當局需要時間評估關稅戰的衝擊力度，增量政策的刺激力度可能較小或還在觀望。



中美關稅戰成為全球投資市場的焦點事件，本周美國總統特朗普開始「轉軚」，屢屢發表緩

和關稅戰言論，承認對華關稅過高，相信能達成協議。滬綜指本周錄三升兩跌，全周升

０﹒５６％，連升兩周。



＊美部分進口芯片傳免除關稅，中芯應聲挫＊



近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的芯片免除加徵的１２５％關

稅，僅對存儲芯片加徵這項對等關稅。內媒《財經》雜誌引述多名有芯片進口需求的科技公司相

關人士報道指，確有８個與半導體╱集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲芯

片。這意味著部分流片地為美國的芯片進口關稅從１２５％降為０。



中國半導體行業協會此前於４月１１日發布通知稱，根據海關總署相關規定，集成電路原產

地按照四位稅則號改變原則認定，即芯片的「流片地」認定為原產地。至近日傳出，最新內部通

知顯示，對於美國生產的集成電路芯片，只有存儲作用８５４２３２（ＨＳ ＣＯＤＥ稅號）的

才會被中國加徵１２５％對等關稅，８５４２３１控制功能、８５４２３３放大功能、

８５４２３９其他功能的芯片，不再加徵１２５％關稅。



據《財經》報道，其中一家位於上海的模擬芯片公司的人士透露，４月２４日下午，有關部

門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口的部分產品關稅，只徵收１３％的增值稅，免稅清單

中暫時不包括存儲芯片。另外，４月１０日至２４日期間，如果進口相關半導體產品交過稅的，

可以退稅。該人士確認，公司４月２４日進口了一批美國的半導體產品，且確實沒有被徵收關稅

。



報道又引述某大型芯片代理商銷售高管稱，他們也在４月２４日下午得到同樣信息。該公司

此前進口美國芯片的客戶一度停止提貨，如今已經開始正常報關。



國產芯片股受挫，中芯（００９８１）收低２﹒８％；華虹（０１３４７）將於５月８日發

布首季業績，公司股價今日大跌６﹒３％；上海復旦（０１３８５）跌０﹒２％，晶門半導體

（０２８７８）則升１﹒２５％。



＊李彥宏推介新ＡＩ，百度收升最佳藍籌＊



百度（０９８８８）今日表現向好，收升３﹒９％，報８７﹒６元，連升３日，最高見

８９﹒４５元的１０天新高，為全日表現最佳藍籌。



百度今日召開ＡＩ開發者大會，董事長兼首席執行官李彥宏親身上場發表題為《模型的世界

，應用的天下》演講。發布了文心大模型４﹒５ Ｔｕｒｂｏ和文心大模型Ｘ１ Ｔｕｒｂｏ，

這兩款模型具備多模態、強推理、低成本三大特性。其中，文心４﹒５ Ｔｕｒｂｏ的輸入價格

僅為每百萬ｔｏｋｅｎ ０﹒８元，輸出價格３﹒２元，相比前一版本價格下降８０％。



此外，他還介紹了高說服力數字人，這是一款基於多模態大模型的ＡＩ應用，能夠在電商直

播、遊戲、消費等領域提供更擬真的互動體驗。



李彥宏強調，未來的ＡＩ發展將以應用為核心，而非僅僅關注模型本身。百度將幫助開發者

全面擁抱ＭＣＰ，並展示了百度搜索、電商、網盤等產品如何接入ＭＣＰ技術。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

