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AH股新聞

25/04/2025 17:02

《鍾之日記》中央會議釋信號，港股暫穩兩周升

　　《鍾之日記》４月２５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　美國總統特朗普頻頻示好，釋放擬降低對華高額關稅的訊號，又說美中每天都就貿易議題接
觸，惟北京接連否認兩國目前有進行任何經貿談判，但有消息指，中國考慮對部分美國進口商品
豁免反制關稅。市場期待中美關係緩和，港股今天高開反彈，午後官媒發布政治局會議通告，中
港股市均見回調，分析稱是市場修復過高的政策預期所致，恒生指數全日收報２１９８０，升
７０點或０﹒３％。恒指本周升５８５點或２﹒７４％，是月初因關稅戰大跌後連續第二周上升
。今日主板成交超過２０８０億元。
　
＊政治局會議著重穩就業，滬指連升兩周＊
　
　　中美關稅戰進入拉鋸。儘管美國政府近日接連釋放緩和貿易戰信號，但中方態度依然強硬，
商務部和外交部昨（２４日）雙雙否認與美國之間有任何經貿談判。萬眾矚目的中央政治局會議
今日召開，中共中央總書記習近平主持會議。隨著中美貿易戰加深帶來壓力，中國誓言「充分備
足預案」，以應對外部衝擊影響加大。
　
　　滬深股市全日窄幅上落，Ａ股下午開市不久，政治局會議通稿發布，滬綜指由升轉跌，深成
指及創業板指也收窄漲幅。分析師指出，市場短線跳水是在修正過高的政策預期；人行有望兌現
降準，加之消費和房地產刺激加碼仍有空間，Ａ股即便二次探底，預計不會跌破前期低點。滬綜
指今日收低０﹒０７％，報３２９５﹒０６點，深成指收升０﹒３９％，創業板指升０﹒５９％
。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元人民幣，較上個交易日增０﹒４％。
　
　　政治局會議多方面著墨關稅戰，指出要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，要對受關稅影響
較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例；設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大
消費、穩定外貿等。另外，市場分析發現，會議的政策方向是穩就業地位高於穩經濟，從會議措
辭看，當局需要時間評估關稅戰的衝擊力度，增量政策的刺激力度可能較小或還在觀望。
　
　　中美關稅戰成為全球投資市場的焦點事件，本周美國總統特朗普開始「轉軚」，屢屢發表緩
和關稅戰言論，承認對華關稅過高，相信能達成協議。滬綜指本周錄三升兩跌，全周升
０﹒５６％，連升兩周。
　
＊美部分進口芯片傳免除關稅，中芯應聲挫＊
　
　　近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的芯片免除加徵的１２５％關
稅，僅對存儲芯片加徵這項對等關稅。內媒《財經》雜誌引述多名有芯片進口需求的科技公司相
關人士報道指，確有８個與半導體╱集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲芯
片。這意味著部分流片地為美國的芯片進口關稅從１２５％降為０。
　
　　中國半導體行業協會此前於４月１１日發布通知稱，根據海關總署相關規定，集成電路原產
地按照四位稅則號改變原則認定，即芯片的「流片地」認定為原產地。至近日傳出，最新內部通
知顯示，對於美國生產的集成電路芯片，只有存儲作用８５４２３２（ＨＳ　ＣＯＤＥ稅號）的
才會被中國加徵１２５％對等關稅，８５４２３１控制功能、８５４２３３放大功能、
８５４２３９其他功能的芯片，不再加徵１２５％關稅。
　
　　據《財經》報道，其中一家位於上海的模擬芯片公司的人士透露，４月２４日下午，有關部
門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口的部分產品關稅，只徵收１３％的增值稅，免稅清單
中暫時不包括存儲芯片。另外，４月１０日至２４日期間，如果進口相關半導體產品交過稅的，
可以退稅。該人士確認，公司４月２４日進口了一批美國的半導體產品，且確實沒有被徵收關稅

　
　　報道又引述某大型芯片代理商銷售高管稱，他們也在４月２４日下午得到同樣信息。該公司
此前進口美國芯片的客戶一度停止提貨，如今已經開始正常報關。
　
　　國產芯片股受挫，中芯（００９８１）收低２﹒８％；華虹（０１３４７）將於５月８日發
布首季業績，公司股價今日大跌６﹒３％；上海復旦（０１３８５）跌０﹒２％，晶門半導體
（０２８７８）則升１﹒２５％。
　
＊李彥宏推介新ＡＩ，百度收升最佳藍籌＊
　
　　百度（０９８８８）今日表現向好，收升３﹒９％，報８７﹒６元，連升３日，最高見
８９﹒４５元的１０天新高，為全日表現最佳藍籌。
　
　　百度今日召開ＡＩ開發者大會，董事長兼首席執行官李彥宏親身上場發表題為《模型的世界
，應用的天下》演講。發布了文心大模型４﹒５　Ｔｕｒｂｏ和文心大模型Ｘ１　Ｔｕｒｂｏ，
這兩款模型具備多模態、強推理、低成本三大特性。其中，文心４﹒５　Ｔｕｒｂｏ的輸入價格
僅為每百萬ｔｏｋｅｎ　０﹒８元，輸出價格３﹒２元，相比前一版本價格下降８０％。
　
　　此外，他還介紹了高說服力數字人，這是一款基於多模態大模型的ＡＩ應用，能夠在電商直
播、遊戲、消費等領域提供更擬真的互動體驗。
　
　　李彥宏強調，未來的ＡＩ發展將以應用為核心，而非僅僅關注模型本身。百度將幫助開發者
全面擁抱ＭＣＰ，並展示了百度搜索、電商、網盤等產品如何接入ＭＣＰ技術。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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