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AH股新聞

25/04/2025 10:16

《Ａ股焦點》平保Ａ升０﹒５５％，擬發行不超５００億人幣債券

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）昨日（２４日
）發布公告稱，公司２０２４年年度股東會增加臨時提案，擬根據市場情況進行債務融資，在境
內一次或分多次發行本金不超（含）５００億元人民幣債券融資工具，包括但不限於資本補充債
券、金融債券、公司債券及其他監管機構許可發行的境內人民幣債券融資工具，但不包含可轉換
債券。該提案將於５月１３日股東大會上正式表決，自獲得股東大會授權之日起３年有效。
　
　　中國平安Ａ股現微升０﹒５５％，報５１﹒５０元人民幣。
　
　　公告顯示，平安集團本次發債主要為滿足公司長期穩定發展的需求，進一步優化資本結構，
調整公司債務結構，降低財務融資成本。本輪債券發行期限預計在５年或以上，具體期限構成和
各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。
　
　　據《財新》引述對外經濟貿易大學教授，保險學院院長助理王國軍分析表示，「平安不缺錢
，還要發債，其原因在於當前市場利率處於較低水平，發債成本相對較低，未雨綢繆，應對未來
可能出現的流動性風險。特別是這次平安計劃發行的主要是長期債，用以取代短期債，融資成本
就下來了。」
　
　　據悉，中國平安於２０２４年７月中旬在境外發行３５億美元的可轉債，年利率為
０﹒８７５％。本次交易是全球最大規模的保險公司可轉債發行，亦是中國的保險公司首次境外
可轉債發行。（ｊｑ）

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