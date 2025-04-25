《經濟時評》ＩＭＦ：中國有空間加大刺激提振消費、解決樓市問題

《經濟通通訊社２５日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）亞太部主任斯里尼瓦桑

（Ｋｒｉｓｈｎａ Ｓｒｉｎｉｖａｓａｎ）周四表示，中國需要採取更多措施解決房地產行業

的問題，並有餘地提供更多刺激措施來提振消費。



斯里尼瓦桑對中國迄今為止為解決房地產問題所採取的措施表示歡迎，認為這些措施「方向

正確」，但「還不足夠」。他表示，目前為止採取的措施還沒有接近ＩＭＦ的建議，即在三到五

年內為負債的開發商提供相當於中國國內生產總值（ＧＤＰ）５％的支持，讓這些開發商能夠完

成項目建設，並保護購房者。



斯里尼瓦桑在一次新聞發布會上表示：「在房地產行業與加強社會安全網方面還需要做得更

多，」他說，中國在養老金改革方面已經做出了一些努力，「但還需要更多的努力。」



被問及中國是否有加大刺激力度的空間時，斯里尼瓦桑說：「我們相信，他們在短期內還有

空間，」不過他又指，任何舉措都必須被中期的財政整頓措施所抵消。



中國第一季度經濟增長５﹒４％，表現超預期，但市場擔心美國關稅政策構成巨大風險。

ＩＭＦ下調對中國今明兩年的經濟增長預期，不過ＩＭＦ表示，中國２０２５年預算中的財政擴

張，部分抵消了外部不利因素帶來的壓力。（ｒｙ）

