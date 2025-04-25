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AH股新聞

25/04/2025 16:49

《中國監管》全國首例上市公司董監高違反公開承諾案今宣判

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據上海金融法院消息，上海金融法院今日公開宣判原告劉某某
、鄭某某訴被告上海金某泰化工股份有限公司（以下簡稱金某泰）、袁某、羅某證券虛假陳述責
任糾紛一案。該案是２０１９年修訂《中華人民共和國證券法》以來，全國首例因上市公司董監
高（上市公司董事、監事和高級管理人員的簡稱）未履行公開增持承諾引發的證券侵權糾紛案件

　
　　上海金融法院經審理認為，首先，公開承諾包括股份限售承諾、業績承諾、股份增（減）持
承諾、分紅承諾、股份回購承諾、法定義務重述承諾等多種類型，不履行公開承諾的法律責任屬
性無法一以概之，應結合承諾主體及內容、相對人確定與否、未履行承諾的原因、承諾主體的過
錯等因素綜合予以考量，可能構成虛假陳述、操縱市場等典型證券侵權行為，也可能無法歸入證
券特殊侵權範疇，抑或是構成違約行為。
　　
　　其次，就本案訴爭的公開增持承諾是否構成證券虛假陳述行為，應結合證券市場股票增持的
行為特點、公開增持承諾的行為性質，以及被告方作出增持承諾時的履約準備、兩次延期事由、
未履行承諾原因、有無免責事由等因素綜合判斷。本案中，袁某、羅某在首次作出增持承諾時並
無資金準備，在後續延期過程中亦未積極籌措資金，且在面對交易所質詢時以過橋資金制作「虛
假」存款證明，故難以認定其有增持的真實意願。
　
　　從增持主體、承諾增持金額、市場影響力等角度看，袁某、羅某公開增持承諾信息的披露，
對證券市場和投資者預期產生嚴重誤導，其所主張的未能履行增持承諾的抗辯理由明顯不合理，
故虛假陳述行為成立且具有重大性。
　
　　再次，公開承諾人袁某、羅某為法定信息披露義務人，而非金某泰。從信息披露的全過程看
，金某泰盡到了基本的審查義務，亦無證據證明金某泰明知或應知袁某、羅某存在虛假陳述，故
不應承擔案涉虛假陳述行為的民事賠償責任。
　
　　綜上，經委托第三方機構損失核定，上海金融法院一審判令被告袁某、羅某共同賠償原告劉
某某投資損失５０６１３０﹒９６元人民幣，共同賠償原告鄭某某投資損失２７７４０６﹒４２
元人民幣。（ｊｑ）

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