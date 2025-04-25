【關稅戰】中國拒收新機，印度航空據報與波音洽購１０架飛機

《經濟通通訊社２５日專訊》中美大打關稅戰，中國航空公司拒收一批波音７３７ ＭＡＸ

客機。美國總統特朗普周四在社交媒體發帖稱，波音應視中國違約，因為它們承諾購買卻不願接

收，是中國多年來對美國所做所為的一個小例子。



中國拒收新機，印度航空（Ａｉｒ Ｉｎｄｉａ）則趁機與波音公司洽談，據《路透》引述

知情人士報道，印度航空計劃購買約１０架這些被中國拒收的飛機，以擴充旗下廉價航空公司印

度快運航空的機隊。



知情人士稱，談判目前還處於早期階段，印度航空非常感興趣，如果交易順利進行，這些飛

機預計將在今年年底前加入印度航空的機隊。印度航空機隊與即將交付的面向中國客戶的飛機在

配置上的差異，可能會被納入價格談判的考量。



不過，有內媒報道指，這些已完工或在產的波音客機存在特殊複雜性，因為多數機型已根據

中國客戶需求完成客艙配置，例如廈門航空的７３７ ＭＡＸ配備了中文客艙服務系統，印度航

空需要投入額外資金進行改裝；部分付款流程已完成，依據合同條款，波音不得將仍受中國航司

訂單約束的飛機轉售第三方。





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