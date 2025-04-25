  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

25/04/2025 10:43

【關稅戰】中國拒收新機，印度航空據報與波音洽購１０架飛機

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中美大打關稅戰，中國航空公司拒收一批波音７３７　ＭＡＸ
客機。美國總統特朗普周四在社交媒體發帖稱，波音應視中國違約，因為它們承諾購買卻不願接
收，是中國多年來對美國所做所為的一個小例子。
　
　　中國拒收新機，印度航空（Ａｉｒ　Ｉｎｄｉａ）則趁機與波音公司洽談，據《路透》引述
知情人士報道，印度航空計劃購買約１０架這些被中國拒收的飛機，以擴充旗下廉價航空公司印
度快運航空的機隊。
　
　　知情人士稱，談判目前還處於早期階段，印度航空非常感興趣，如果交易順利進行，這些飛
機預計將在今年年底前加入印度航空的機隊。印度航空機隊與即將交付的面向中國客戶的飛機在
配置上的差異，可能會被納入價格談判的考量。
　
　　不過，有內媒報道指，這些已完工或在產的波音客機存在特殊複雜性，因為多數機型已根據
中國客戶需求完成客艙配置，例如廈門航空的７３７　ＭＡＸ配備了中文客艙服務系統，印度航
空需要投入額外資金進行改裝；部分付款流程已完成，依據合同條款，波音不得將仍受中國航司
訂單約束的飛機轉售第三方。
　
　
（ｃｔ）

【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

25/04/2025 10:53

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處