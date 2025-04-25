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AH股新聞

25/04/2025 09:28

《Ａ股行情》中美關稅談判羅生門，滬綜指高開０﹒０９％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國官方近日緩和對華態度，但中國商務部和外交部昨天雙雙
表態，稱中美之間未進行任何經貿談判。特朗普隨即回應稱，兩國在華盛頓時間周四（２４日）
上午就解決貿易問題進行會談，但未有透露會談涉及的人員。有關中美磋商進程雙方各執一詞，
引市場疑慮。滬深股市今早小幅高開，滬綜指高開０﹒０９％，開市就站上三千三關，報
３３００﹒３９點，深成指高開０﹒２２％，創業板指高開０﹒３１％。
　
　　據央視玉淵譚天微博帳號發文，人行行長潘功勝在美國華盛頓特區出席二十國集團財長和央
行行長會議時表示，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。他強
調貿易戰、關稅戰沒有贏家，單邊主義、保護主義沒有出路，不符合任何一方利益。中國將堅持
對外開放，堅定支持自由貿易規則和多邊貿易體制，維護全球經濟和金融穩定。
　
　　國務院副總理何立峰昨強調，要直面近期美國對中國加徵關稅的新形勢，聚焦廣大企業需求
，加大政策供給，解決實際問題，加力培育壯大外貿發展新動能，以更優口岸營商環境激發活力
、應對外部衝擊、穩定增長。
　
　　人民銀行今日進行１５９５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠９１０億元。
本周共有８０８０億元逆回購到期，對沖人行進行的８８２０億元逆回購，即全周共放水７４０
億元。另外，人行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展６０００億元ＭＬＦ（中
期借貸便利）操作，期限為１年期，４月１５日到期的ＭＬＦ規模為１０００億元，即本月
ＭＬＦ增量５０００億元續做，單月淨投放量創逾一年最大。（ｒｙ）

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