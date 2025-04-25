《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１５％，旅遊、地產股走強

《經濟通通訊社２５日專訊》中美關稅問題未有出路，滬綜指早間窄幅震盪，半日收升

０﹒１５％，報３３０２﹒１９點，深成指揚０﹒８７％，創業板指漲１﹒０７％。滬深兩市半

天成交額７１９０億元（人民幣．下同），較上個交易日回落４００億元或５﹒３％。個股漲多

跌少，兩市超３６００隻個股上揚。



盤面上，地產股集體走強，板塊指數半日升近２％，南國置業（深：００２３０５）、渝開

發（深：０００５１４）、大龍地產（滬：６００１５９）漲停。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）

亞太部主任斯里尼瓦桑對中國為解決房地產問題所採取的措施表示歡迎，認為這些措施「方向正

確」，但「還不足夠」。他表示，目前為止採取的措施還沒有接近ＩＭＦ的建議，即在三到五年

內為負債的開發商提供相當於中國國內生產總值（ＧＤＰ）５％的支持，讓這些開發商能夠完成

項目建設，並保護購房者。



旅遊股表現強勢，天府文旅（深：０００５５８）及三峽旅遊（深：００２６２７）升停封

板。內地五一假期臨近，交通運輸部預測，五一期間日均跨區域人員流動量將超２﹒７億人次。

據同程旅行分析，今年五一假期的旅行熱度，或將達到２０２３年以來同期的峰值。



下跌方面，醫藥股集體調整，仿製藥跌幅靠前，另跨境支付及寵物經濟等板塊均有回吐。

（ｒｙ）

