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AH股新聞

25/04/2025 15:05

《Ａ股行情》貿戰未明朗，政治局強調備足預案，滬指跌０﹒０７％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中美關稅戰進入拉鋸。儘管美國政府近日接連釋放緩和貿易戰
信號，但中方態度依然強硬，商務部和外交部昨（２４日）雙雙否認與美國之間有任何經貿談判
。萬眾矚目的中央政治局會議今日召開，中共中央總書記習近平主持會議。隨著中美貿易戰加深
帶來壓力，中國誓言「充分備足預案」，以應對外部衝擊影響加大。
　
　　滬深股市全日窄幅上落，Ａ股下午開市不久，政治局會議通稿發布，滬綜指由升轉跌，深成
指及創業板指也收窄漲幅。分析師指出，市場短線跳水是在修正過高的政策預期；人行有望兌現
降準，加之消費和房地產刺激加碼仍有空間，Ａ股即便二次探底，預計不會跌破前期低點。滬綜
指今日收低０﹒０７％，報３２９５﹒０６點，深成指收升０﹒３９％，創業板指升０﹒５９％
。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加４５億元或０﹒４％

　
＊政治局會議著重穩就業，滬指連升兩周＊
　
　　政治局會議多方面著墨關稅戰，指出要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，要對受關稅影響
較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例；設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大
消費、穩定外貿等。另外，市場分析發現，會議的政策方向是穩就業地位高於穩經濟，從會議措
辭看，當局需要時間評估關稅戰的衝擊力度，增量政策的刺激力度可能較小或還在觀望。
　
　　中美關稅戰成為全球投資市場的焦點事件，本周美國總統特朗普開始「轉軚」，屢屢發表緩
和關稅戰言論，承認對華關稅過高，相信能達成協議。滬綜指本周錄三升兩跌，全周升
０﹒５６％，連升兩周。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３７８６﹒９９　＋０﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２９５﹒０６　－０﹒０７　　　　４４５４﹒１８　　
　　深證成指　　９９１７﹒０５　＋０﹒３９　　　　６６８１﹒４９　　
　　創業板指　　１９４７﹒１９　＋０﹒５９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１００４﹒５７　＋０﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２５６﹒１６　　＋０﹒５２　　　　　０﹒９４　　　　
　　深證Ｂ指　　１１７６﹒２５　＋０﹒１７　　　　　０﹒６６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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