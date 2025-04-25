《Ａ股行情》貿戰未明朗，政治局強調備足預案，滬指跌０﹒０７％

《經濟通通訊社２５日專訊》中美關稅戰進入拉鋸。儘管美國政府近日接連釋放緩和貿易戰

信號，但中方態度依然強硬，商務部和外交部昨（２４日）雙雙否認與美國之間有任何經貿談判

。萬眾矚目的中央政治局會議今日召開，中共中央總書記習近平主持會議。隨著中美貿易戰加深

帶來壓力，中國誓言「充分備足預案」，以應對外部衝擊影響加大。



滬深股市全日窄幅上落，Ａ股下午開市不久，政治局會議通稿發布，滬綜指由升轉跌，深成

指及創業板指也收窄漲幅。分析師指出，市場短線跳水是在修正過高的政策預期；人行有望兌現

降準，加之消費和房地產刺激加碼仍有空間，Ａ股即便二次探底，預計不會跌破前期低點。滬綜

指今日收低０﹒０７％，報３２９５﹒０６點，深成指收升０﹒３９％，創業板指升０﹒５９％

。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加４５億元或０﹒４％

。



＊政治局會議著重穩就業，滬指連升兩周＊



政治局會議多方面著墨關稅戰，指出要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，要對受關稅影響

較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例；設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大

消費、穩定外貿等。另外，市場分析發現，會議的政策方向是穩就業地位高於穩經濟，從會議措

辭看，當局需要時間評估關稅戰的衝擊力度，增量政策的刺激力度可能較小或還在觀望。



中美關稅戰成為全球投資市場的焦點事件，本周美國總統特朗普開始「轉軚」，屢屢發表緩

和關稅戰言論，承認對華關稅過高，相信能達成協議。滬綜指本周錄三升兩跌，全周升

０﹒５６％，連升兩周。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７８６﹒９９ ＋０﹒０７

上證指數 ３２９５﹒０６ －０﹒０７ ４４５４﹒１８

深證成指 ９９１７﹒０５ ＋０﹒３９ ６６８１﹒４９

創業板指 １９４７﹒１９ ＋０﹒５９

科創５０ １００４﹒５７ ＋０﹒１２

Ｂ股指數 ２５６﹒１６ ＋０﹒５２ ０﹒９４

深證Ｂ指 １１７６﹒２５ ＋０﹒１７ ０﹒６６

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