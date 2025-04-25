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AH股新聞

25/04/2025 09:29

【人行操作】人行１５９５億逆回購利率持平，６千億ＭＬＦ今招標

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，今日進行１５９５億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
　　
　　公開市場今日有２５０５億元逆回購到期，即今日淨回籠９１０億元。
　
　　本周公開市場共有８０８０億元逆回購到期，對沖本周人行進行的８８２０億元逆回購，即
全周共放水７４０億元。
　
＊人行連續兩個月加量續作ＭＬＦ，加大注入中期流動性＊
　
　　４月２４日，中國人民銀行發布公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，２０２５年４月２５
日（周五），將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展６０００億元ＭＬＦ（中期借貸
便利）操作，期限為１年期，單月淨投放量創逾一年最大。
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青認為，人行連續兩個月加量續作ＭＬＦ，而且本月加量幅度較
上月的６３０億元顯著擴大，表明人行加大了通過ＭＬＦ向市場注入中期流動性的力度。王青表
示，本月啟動今年１﹒３萬億元超長期特別國債和５０００億元特別國債發行，加之未來一段時
間地方政府債券還會保持較快發行節奏，都意味著債市將迎來更大規模的發行高峰，需要人行通
過適當的流動性安排，確保政府債券順利發行，體現了貨幣政策與財政政策之間的協調配合。
（ｊｑ）

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