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AH股新聞

25/04/2025 10:22

【人行操作】民生銀行：ＭＬＦ大幅淨投放，維穩流動性信號明顯

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行昨預告將於今日進行６０００億元（人民幣．下同）
ＭＬＦ（中期借貸便利）操作，續做規模較本月１５日到期的１０００億元ＭＬＦ，增量達
５０００億元，單月淨投放創逾一年最大。
　
　　民生銀行首席經濟學家溫彬表示，這是繼３月後ＭＬＦ再度超量續作，且淨投放規模較３月
的６３０億元明顯增多，維穩流動性信號明顯，展現出適度寬鬆的貨幣政策取向。
　
＊溫彬：ＭＬＦ利率或下拉，助銀行負債成本改善＊
　
　　溫彬稱，在大稅期、政府債加快發行、銀行分紅等多因素擾動下，下階段資金面面臨一定趨
緊壓力，ＭＬＦ大幅淨投放有助於平穩流動性，釋放積極信號。此外，在當前關稅博弈和外部不
確定性加大的環境下，國內穩增長政策進一步出台的可能性和必要性也在加大。人行大幅加量續
作ＭＬＦ，也體現了加大對實體經濟支持力度的政策取向，釋放了貨幣政策穩增長發力的信號。
　
　　溫彬又認為，４月ＭＬＦ大幅超量續作，充分滿足銀行體系需求，或對其價格形成一定下拉
作用，有助於銀行負債成本改善，也可以使得ＭＬＦ利率更加貼近市場利率水平，向１年期同業
存單等價格靠攏，更加實質性弱化其政策屬性，加快利率市場化進程。
　
＊溫彬：降準降息等政策使用或仍相對謹慎＊
　
　　溫彬並稱，去年９月降準後，金融機構加權平均存款準備金率約為６﹒６％，距離５％的合
意下限空間已日益縮窄。同時，降息仍面臨內外多重約束。為此，在目前市場利率整體處於相對
低位，以及國內外形勢仍需繼續觀察下，降準降息等政策的使用或仍相對謹慎。在此背景下，人
行加大通過ＭＬＦ向市場注入中期流動性的力度，可以在滿足流動性需求、釋放穩定信號的同時
，為後續保留更多政策空間。（ｓｌ）

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