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AH股新聞

25/04/2025 10:35

小馬智行與騰訊雲戰略合作，打通微信等應用Ｒｏｂｏｔａｘｉ入口

　　《經濟通通訊社２５日專訊》小馬智行在其微信公眾號宣布，近日小馬智行與騰訊雲簽署戰
略合作協議，圍繞Ｌ４級自動駕駛研發和Ｒｏｂｏｔａｘｉ服務落地開展戰略合作。雙方將通過
雲服務、地圖數據、信息安全、智能座艙生態等領域的技術合作，拓展Ｒｏｂｏｔａｘｉ在車端
及用戶端的產品形態和業務場景，為Ｌ４級自動駕駛產品的商業化落地提速。
　
　　騰訊雲與小馬智行將探索在微信端內的「出行服務」入口及騰訊地圖等應用內，打通小馬智
行Ｒｏｂｏｔａｘｉ服務。在騰訊強大的手機及車載應用生態下，雙方並將持續創新
Ｒｏｂｏｔａｘｉ車輛的座艙體驗，並積極探索Ｒｏｂｏｔａｘｉ業務的市場化運營方案。
　
　　在Ｌ４級自動駕駛研發方面，雙方圍繞Ｒｏｂｏｔａｘｉ的研發、測試和運營共同落地自動
駕駛地圖方案和信息安全防護技術。同時，騰訊雲通過發揮在雲、大數據、仿真和ＡＩ等方面的
技術優勢，與小馬智行共同打造高效的自動駕駛研發和測試雲平台，覆蓋從研發、測試到運營的
全生命產品周期，滿足Ｌ４級自動駕駛車載模型的大規模訓練、並行仿真等研發需求。（ｓｌ）

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