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AH股新聞

25/04/2025 11:02

【關稅戰】內媒證實部分美國半導體免除加徵進口關稅，已繳可退稅

　　《經濟通通訊社２５日專訊》近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產
的芯片免除加徵的１２５％關稅，僅對存儲芯片加徵這項對等關稅，內媒《財經》雜誌引述多名
有芯片進口需求的科技公司相關人士報道指，確有８個與半導體╱集成電路相關的稅號被免除加
徵關稅，但暫時不包含存儲芯片。這意味著部分流片地為美國的芯片進口關稅從１２５％降為０

　
　　中國半導體行業協會此前於４月１１日發布通知稱，根據海關總署相關規定，集成電路原產
地按照四位稅則號改變原則認定，即芯片的「流片地」認定為原產地。至近日傳出，最新內部通
知顯示，對於美國生產的集成電路芯片，只有存儲作用８５４２３２（ＨＳ　ＣＯＤＥ稅號）的
才會被中國加徵１２５％對等關稅，８５４２３１控制功能、８５４２３３放大功能、
８５４２３９其他功能的芯片，不再加徵１２５％關稅。
　
　　據《財經》雜誌報道，其中一家位於上海的模擬芯片公司的人士透露，４月２４日下午，有
關部門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口的部分產品的關稅，只徵收１３％的增值稅，免
稅清單中暫時不包括存儲芯片。另外，４月１０日至２４日期間，如果進口相關半導體產品交過
稅的，可以退稅。
　
　　報道並指，該人士確認，公司４月２４日進口了一批美國的半導體產品，且確實沒有被徵收
關稅。
　
　　報道又引述某大型芯片代理商銷售高管稱，他們也在４月２４日下午得到同樣信息。該公司
此前進口美國芯片的客戶一度停止提貨，如今已經開始正常報關。（ｓｌ）
　

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