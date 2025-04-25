【政治局會議】統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，備足預案

《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟

工作。中共中央總書記習近平主持會議。



＊強化底線思維，加快推動內外貿一體化＊



中美關稅大戰背景下，外界一直觀望中國在這次政治局會議中部署的新一輪刺激政策方向。

針對關稅戰，會議指出，外部衝擊影響加大。要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工

作。要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。要對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗

返還比例。要加快推動內外貿一體化。要加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」

的服務。要同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。



分析人士認為，這次會議政策方向較為明確，穩就業地位高於穩經濟；而從會議措辭來看，

新一輪刺激力度可能較小或還在觀望，需要時間來評估貿易戰的衝擊力度。政策性金融工具可能

是此次會議主要增量。



＊創設新結構性貨幣政策工具，設新政策性金融工具＊



會議指出，中國經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。要加緊實

施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加快地方政

府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」底線。適時降準降息，保持流動性

充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技

創新、擴大消費、穩定外貿等。強化政策取向一致性。



＊統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭＊



會議又指，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格

局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放

，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確

定性。



＊優化存量房收購政策，持續穩定和活躍資本市場＊



會議並指，要持續用力防範化解重點領域風險。繼續實施地方政府一攬子化債政策，加快解

決地方政府拖欠企業帳款問題。加力實施城市更新行動，有力有序推進城中村和危舊房改造。加

快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市

場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。



＊及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節＊



此外，會議指出，要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形

勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面

。



＊設服務消費與養老再貸款，加快推動內外貿一體化＊



會議強調，要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用

。盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與養老再貸款。加大資金支持力度，擴圍提質實

施「兩新」政策，加力實施「兩重」建設。



會議還要求，多措並舉幫扶困難企業。加強融資支持。加快推動內外貿一體化。培育壯大新

質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科

技板」，加快實施「人工智能＋」行動。大力推進重點產業提質升級，堅持標準引領，規範競爭

秩序。



＊對受關稅影響較大企業，提高失業保險基金穩崗返還比例＊



會議同時指出，要著力保民生。對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例

。健全分層分類的社會救助體系。加強農業生產，穩定糧食等重要農產品價格。鞏固拓展脫貧攻

堅成果同鄉村振興有效銜接。持續抓好安全生產和防災減災等各項工作。



＊加大服務業開放試點政策力度＊



會議稱，要堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題。加快全國統一大市場建設，扎實

開展規範涉企執法專項行動。加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」的服務。同

國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。



＊分析：新一輪刺激力度較小，似乎在觀望＊



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，政治局會議強調底線思維、備足預案，顯示新一輪

刺激力度或許較小。主要政策體現定向、持續性；穩就業地位高於穩經濟。



經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰亦指，政策方向上比較明確：就業優先

、服務消費、穩出口，但是錢從哪裏出來似乎比較晦澀，新一輪財政刺激似乎在觀望，政策性金

融工具可能是主要增量。（ｓｌ）

