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AH股新聞

25/04/2025 15:00

【政策解讀】分析：政治局會議重心保就業，增量刺激政策仍在觀望

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中央政治局會議今日召開，綜合各大機構分析師解讀指出，會
議提出的政策方向是穩就業地位高於穩經濟，從會議公告措辭看，當局需要時間評估關稅貿易戰
的衝擊力度，增量政策的刺激力度可能較小或還在觀望。
　
　　會議提出要強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作；統籌國內經濟工作和國際經
貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節

　
＊會議沒有披露增量刺激政策，貿易戰衝擊需時觀察＊
　
　　ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林認為，政治局會議重心還是保企業保就業，強調既定政策
早出台早見效，並充分備足預案。會議沒有披露增量刺激政策，這或說明決策層原本就對貿易戰
有充足的預期，且貿易戰衝擊有多大需要時間觀察。
　
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，政治局會議強調底線思維、備足預案，顯示新一輪
刺激力度或許較小。主要政策體現定向、持續性；穩就業地位高於穩經濟。
　
　　經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰表示，政策方向比較明確，就業優先、
服務消費、穩出口，但是錢從哪裏出來似乎比較晦澀，新一輪財政刺激似乎在觀望，政策性金融
工具可能是主要增量。（ｃｔ）

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