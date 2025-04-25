騰訊音樂回應擬收購喜馬拉雅：類似傳聞非首次出現

《經濟通通訊社２５日專訊》據《科創板日報》引述知情人士報道稱，騰訊音樂

（０１６９８）正計劃收購喜馬拉雅，該項交易事宜在兩個月前就已啟動，騰訊音樂方面給出的

交易價格大幅下降，喜馬拉雅管理層已經簽字。但因涉及市場壟斷問題，該筆交易仍待有關部門

批准同意。



不過，報道引述喜馬拉雅相關負責人稱，尚不知曉「賣身」一事。截至２０２５年４月２４

日，喜馬拉雅釘釘辦公系統可查詢在職人員數量超２３００人。



《每日經濟新聞》則引述騰訊音樂方面回應稱，此類收購傳聞並非首次出現，早前已有類似

消息流傳。



三年前也曾有消息指，騰訊音樂與喜馬拉雅接洽，且當時對喜馬拉雅估值超過百億元人民幣

，惟雙方對收購後管理團隊安排並未達成一致，據稱是創始團隊與資方博弈。



值得注意的是，喜馬拉雅曾四次嘗試衝擊ＩＰＯ，惟屢遭挫折。第一次是在２０２１年５月

，喜馬拉雅意圖在納斯達克上市，４個月後撤回了美股ＩＰＯ申請；同年９月，其於港交所提交

ＩＰＯ申請，６個月後招股書失效。２０２２年３月，喜馬拉雅在港交所更新招股書，最後也失

效。今年４月１２日，該公司第三次向港交所遞交上市申請。（ｊｑ、ｓｌ）



