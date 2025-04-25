《神州金融》金監總局加強監管萬能險，保險期限不得低於五年

《經濟通通訊社２５日專訊》國家金融監督管理總局發布關於加強萬能型人身保險監管有關

事項的通知。其中提出，除終身壽險、兩全保險和年金保險等產品外，其他產品不得設計成萬能

型。萬能險的保險期限不得低於五年。保險公司可以通過合理設定退保費用、部分領取費用、保

單持續獎勵等產品要素延長保單實際存續期限，進一步滿足消費者長期保障需求。保單持續獎勵

發放時點不得早於第五個保單年度末。



＊對萬能險帳戶投資資產期限和比例設限＊



通知又提出，保險公司應加強萬能險帳戶流動性管理，合理確定帳戶所投資資產的期限和比

例。具體要求包括：



１﹒ 投資流動性資產與剩餘期限在一年以上的政府債券、準政府債券的帳面餘額不得低於

帳戶資產價值的５％。



２﹒ 投資未上市權益類資產、不動產類資產和其他金融資產的帳面餘額合計不得超過帳戶

資產價值的４５％。其中，投資未在銀行間市場、證券交易所市場等國務院同意設立的交易市場

交易的資產，合計不得超過帳戶資產價值的４０％；投資單一項目的帳面餘額不得超過帳戶資產

價值的５％，購買同一集團內保險資產管理產品除外。單一項目按穿透原則認定。



＊允許在特定條件下調整萬能險最低保證利率＊



此外，金監總局有關司局負責人介紹，通知主要內容還包括明確萬能險提供最低保證利率，

允許保險公司在滿足相應約束條件時，對萬能險產品調整最低保證利率，特別是在利率下行期，

可以通過降低最低保證利率，有效防範利差損風險。同時，對期繳萬能險適當提高基本保險費上

限，鼓勵發展長期萬能險。（ｓｌ）

