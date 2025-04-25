山東墨龍（００５６８）涉業績預告披露不準確，遭中證監發警示函

《經濟通通訊社２５日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，收到中
國證監會山東監管局對該集團及相關責任人員的警示函。
該集團指，因ＳＴ墨龍２０２４年度業績預告信息披露不準確，違反上市公司信息披露相關
規定，該集團、董事長兼總經理韓高貴、財務總監朱琳、董事會秘書趙曉潼需承擔主要責任而向
他們發警示函，並記入證券期貨市場誠信檔案數據庫。該集團指，收到警示函不影響正常生產經
營。（ｗｈ）
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25/04/2025 08:37
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該集團指，因ＳＴ墨龍２０２４年度業績預告信息披露不準確，違反上市公司信息披露相關
規定，該集團、董事長兼總經理韓高貴、財務總監朱琳、董事會秘書趙曉潼需承擔主要責任而向
他們發警示函，並記入證券期貨市場誠信檔案數據庫。該集團指，收到警示函不影響正常生產經
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