【傾力救市】鞍鋼控股股東獲中行承諾借不超過１﹒８億人幣作增持

《經濟通通訊社２５日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，近日收

到公司控股股東鞍山鋼鐵集團通知，鞍山鋼鐵於近日取得中國銀行遼寧省分行的貸款承諾函，中

國銀行遼寧省分行承諾為鞍山鋼鐵提供貸款用於股票增持，額度最高不超過１﹒８億元人民幣。



該集團指，鞍山鋼鐵所獲承諾貸款期限為一年。貸款用於增持鞍鋼股份Ａ股流通股份。鞍山

鋼鐵計劃用最多不超過２億元人民幣增持該集團Ａ股。（ｗｈ）

