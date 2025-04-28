《駐京專電》發改委：以舊換新１４００億將下達，建育兒補貼制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家發改委副主任趙辰昕今日在國新辦新

聞發布會上表示，在提振消費方面，發改委近期已經下達了今年第二批消費品以舊換新資金，前

兩批一共下達超過１６００億元（人民幣．下同），後續還有１４００億元左右，根據各地支付

進度陸續下達。



此外，將建立實施育兒補貼制度，創設專項再貸款工具，加大對服務消費重點領域和養老產

業發展的支持。同時，深入實施提振消費專項行動並抓緊出台各領域專項措施，指導限購城市針

對長期搖號家庭和無車家庭等重點群體定向增發購車指標。



＊工業軟件等更新升級納「兩新」支持範圍＊



擴大投資方面，將工業軟件等更新升級納入「兩新」政策支持範圍，加快消費基礎設施、社

會領域投資，制定實施充電設施「倍增」行動，支持城區常住人口３００萬以上的城市特別是超

大特大城市建設停車位。力爭６月底前下達２０２５年「兩重」建設和中央預算內投資全部項目

清單，同時設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足問題。



暢通循環方面，加快建設全國統一大市場，開展為期半年左右的市場准入壁壘清理整治行動

，加快出台民營經濟促進法，幫助外貿企業拓內銷；同時，加快科技創新和產業創新深度融合，

設立國家創業投資引導基金，推進人工智能與６０個重點行業方向、７００個基礎場景深度融合

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