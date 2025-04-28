  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2025 11:49

《駐京專電》發改委：以舊換新１４００億將下達，建育兒補貼制度

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家發改委副主任趙辰昕今日在國新辦新
聞發布會上表示，在提振消費方面，發改委近期已經下達了今年第二批消費品以舊換新資金，前
兩批一共下達超過１６００億元（人民幣．下同），後續還有１４００億元左右，根據各地支付
進度陸續下達。
　
　　此外，將建立實施育兒補貼制度，創設專項再貸款工具，加大對服務消費重點領域和養老產
業發展的支持。同時，深入實施提振消費專項行動並抓緊出台各領域專項措施，指導限購城市針
對長期搖號家庭和無車家庭等重點群體定向增發購車指標。
　
＊工業軟件等更新升級納「兩新」支持範圍＊
　
　　擴大投資方面，將工業軟件等更新升級納入「兩新」政策支持範圍，加快消費基礎設施、社
會領域投資，制定實施充電設施「倍增」行動，支持城區常住人口３００萬以上的城市特別是超
大特大城市建設停車位。力爭６月底前下達２０２５年「兩重」建設和中央預算內投資全部項目
清單，同時設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足問題。
　
　　暢通循環方面，加快建設全國統一大市場，開展為期半年左右的市場准入壁壘清理整治行動
，加快出台民營經濟促進法，幫助外貿企業拓內銷；同時，加快科技創新和產業創新深度融合，
設立國家創業投資引導基金，推進人工智能與６０個重點行業方向、７００個基礎場景深度融合

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/04/2025 11:51  【關稅戰】發改委：是否進口美國飼料糧、能源，對中國影響都不大

其他AH股新聞
More

28/04/2025 12:05  【關稅戰】官媒預告增量政策６月底前推，美關稅如何出牌都有準備

28/04/2025 12:02  《中國要聞》第二艘國產大郵輪塢內起浮，進入內裝及完工調試階段

28/04/2025 12:02  【關稅戰】商務部：對受關稅影響較大企業推動「三增三減」支持

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

中國汽車業的崛起與美國汽車業的衰落

28/04/2025 08:10

關稅戰

美元的一劫

27/04/2025 14:03

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處